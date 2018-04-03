Книги сына Джона Леннона превратят в мультсериал

Сын Джона Леннона Джулиан — известен не только как музыкант, но и как детский писатель. Сейчас он работает над трилогией книг Touch The Earth, второй том которой вышел совсем недавно. А теперь его работы собираются экранизировать!

Мультсериал также будет называться Touch The Earth. Его задача — рассказать детям дошкольного возраста об экологии и социальных проблемах, научить малышей бережно относиться к природе и друг к другу. А поможет им в этом волшебный самолет White Feather, который отнесет героев мультфильма в любую точку земли. Ведь он может быть и самолетом, и подлодкой, смотря, куда надо отправиться.

Джулиан Леннон и его соавтор Барт Дэвис станут исполнительными продюсерами проекта на студии Gaumont Animation. По словам Леннона, такой проект — это отличная возможность достучаться до детей и рассказать им, как важна экология.

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