Как не повезло нашим мамам: 6 чудес медицины, без которых нельзя представить роды сегодня

Страшно подумать, в каких условиях проходили роды 50 и даже каких-то 30 лет назад. Не было специальных кроватей-трансформеров, обезболивающего, УЗИ в конце концов. Узнать о беременности уже во время задержки с помощью простого теста прямо дома? Нет, это фантастика! Такая же, впрочем, как сейчас не узнать заранее во время уз-исследования пол будущего малыша.

«Летидор» решил вспомнить, какие изменения прочно вошли в жизнь будущих мам и сделали один из счастливых моментов простым и безопасным.

Тест на беременность

Попытки установить факт беременности предпринимались еще в древние времена. Например, существовал в Египте такой обычай: женщине нужно было помочиться на зерно: если оно прорастало, то это было признаком беременности. Обращали внимание и на другие симптомы — тошнота и отсутствие аппетита, прекращение месячных.

Однако реальные успехи были достигнуты только в конце прошлого века в 1996 году. Тогда на рынке представили тест-полоски, которые давали результат уже через минуту (до этого процедура определения доходила до 30 минут).

Ну а в новом веке женщины могут использовать цифровые тесты, которые не только подтверждают или отрицают факт беременности, но и показывают примерный срок (1-2, 2-3 или 3+ недели) и использовать их можно за несколько дней до задержки менструации.

Но наука пошла еще дальше, и сегодня у женщин, планирующих беременность, появилась возможность определить при помощи специальных тестов на овуляцию наиболее благоприятные дни для зачатия.

Определение пола при УЗИ Еще в советские годы определить пол ребенка со 100% достоверностью не могли. В ход шли «дедовские» методы — гадание на картах, толкование сновидений и, конечно, всегда были умелицы предсказывать рождение мальчика или девочки по форме живота или особенности формы бедер.

Врачи делали прогноз при помощи так называемого «акушерского стетоскопа» — полой трубки, которая позволяет врачу услышать сердцебиение плода.

Считалось, что у мальчиков сердце бьется чаще, чем у девочек.

На самом деле частота ударов зависит от общего состояния здоровья женщины и плода и срока беременности.

Современный метод ультразвуковой диагностики плода стал активно применяться в 90-е годы прошлого века. Сегодня пол ребенка иногда удается определить уже на сроке 10-12 недель беременности, однако более точные данные можно получить после 15 недель, и то многое зависит от опыта врача.

УЗИ-диагностика также помогает врачу выявить множество патологий во время беременности.

Подобрав правильное лечение, врач поможет женщине выносить здорового ребенка.

Однако до сих пор бытует мнение, что УЗИ вредно для плода, что во время процедуры малыш «прячется» от воздействия волн и т. д. Серьезных научных работ по этому поводу не проводилось. А современные приборы позволяют врачу не только различать половые признаки плода, но и судить о правильном развитии всех органов, состоянии плаценты и т. д.

Роды в свободной позе

Веками женщины рожали в удобной физиологичной позе: стоя, сидя на корточках или специальном стуле, во многом это зависело и от традиций. Рожать лежа начали во Франции во времена правления короля Людовика XIV.

По одной из версий, король хотел лично наблюдать за процессом родов своих наследников, по другой — на роды вместо повитух стали приглашать хирургов-мужчин, которым удобнее было совершать медицинские манипуляции, когда женщина лежит.

В таком положении женщины рожали и в нашей стране, если роды проходили в медицинских учреждениях. Русский акушер-гинеколог А. Н. Рахманов изобрел в начале прошлого века кровать для рожениц, которая и по сей день используется в роддомах (в усовершенствованном виде) и так и называется «кровать Рахманова».

Теперь наблюдаем парадокс — то, что существовало испокон веков, оказалось лучше, чем то, что было подарено нам цивилизацией.

Со временем врачи поняли, что роды лежа удобны только им, а женщине они доставляют массу дискомфорта, поэтому в современных роддомах разрешены вертикальные роды или роды в том положении, в котором максимально удобно самой маме.

В некоторых роддомах есть и тот самый голландский стул. Он представляет собой сиденье с большим вырезом в центре — женщина рожает сидя, а ребенка принимают снизу через отверстие в стуле. Однако есть случаи, когда положение на спине в родах необходимо для безопасности, например, при стремительных родах и некоторых патологических состояниях.

Эпидуральная анестезия

Эпидуральная анестезия в родах помогает женщине немного расслабиться и, что очень важно, отдохнуть перед потугами. Важно, что такая анестезия, кроме прямых медицинских показаний, позволила роженице быть в сознании во время кесарева сечения и наблюдать за появлением своего ребенка на свет.

Споров вокруг этого способа обезболивания много. К сожалению, действительно известны случаи, когда после проведенной эпидуральной анестезии женщины в течение многих лет испытывают сильные боли в спине в месте установки катетера.

Негативные отзывы рожениц приводят к тому, что многие во время родов отказываются от проведения этой процедуры. Порой такое решение ставит под угрозу жизнь и здоровье матери и ребенка.

Однако стоит учесть, что процент успешного применения эпидуральной анестезии также очень высок и действительно помог многим будущим мамам.

Прикладывание к груди сразу после родов

Начиная с советских времен и вплоть до середины 90-х годов прошлого века, прикладывание ребенка к груди сразу после родов не практиковалось. Новорожденного только показывали матери, а затем отвозили в специальное детское отделение.

В наше время вернулись к истокам, и теперь практически повсеместно новорожденных прикладывают к груди сразу после родов.

Для матери это полезно, так как это стимулирует сокращение матки, отхождение плаценты и выработку молока.

Младенцу первые капли молозива необходимы для заселения кишечника полезной микрофлорой, для укрепления иммунитета. Кроме того, первое прикладывание устанавливает сильнейшую психологическую и эмоциональную связь между мамой и малышом.

Совместное пребывание в палате с новорожденным

В советские годы во всех роддомах было принято раздельное пребывание матери и ребенка. В этом были свои плюсы — мама могла поспать и набраться сил после тяжелых родов. Кроме того, после кесарева сечения или в особо тяжелых случаях женщине по медицинским показаниям нельзя вставать и ухаживать за новорожденным.

Ребенка приносили маме строго в определенное время для кормления.

В современных роддомах стараются обеспечить совместное пребывание матери и ребенка, как это и было веками. Женщина и новорожденный чувствуют себя спокойнее, когда находятся рядом: ребенок ощущает ритм сердцебиения матери, и она может покормить ребенка в любой момент, что очень важно для становления лактации.

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