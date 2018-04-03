Ещё
«Потрясающе нелепая пара»: Кирстен Данст и отец ее ребенка оделись в тон
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Потрясающе нелепая пара»: Кирстен Данст и отец ее ребенка оделись в тон 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Актриса Кирстен Данст, которая должна скоро родить своего первого малыша, все больше времени проводит с женихом. Пара настолько прониклась совместным времяпрепровождением, что стала даже одеваться в тон.
35-летняя Кирстен Данст, несмотря на то что в ближайшее время станет мамой, много гуляет, ходит в кафе и по магазинам, не лишая себя удовольствий. Компанию ей составляет ее жених и отец ребенка Джесси Племонс. Пара объявила о помолвке незадолго до того, как стало известно о беременности Кирстен. Теперь же все гадают, будет ли свадьба.
Пока пара ждет малыша, интернет-пользователи обсуждают, насколько же Кирстен и Джесси подходят друг другу. Они часто одеваются не лучшим образом, но делают это настолько одинаково, что многие считают даже милым. «Как-то они очень похожи…» «Потрясающе нелепая пара» «Такие розовые свинки» «Трудно быть красавицей в этот период» «Чем она руководствовалась когда выбирала такое платье?» «По-моему, они идеальная пара. Очень милые» «У них свинка Пеппа родится»
И хотя платье само по себе неплохое, его длина явно выбрана неудачно, да и такой цвет в компании с рубашкой Джесси выглядит слишком приторно. Однако можно предположить, что это небольшой намек на девочку.
Недавно папарацци тоже застали врасплох беременную Кирстен Данст, гуляющую по улицам Лос-Анджелеса. Комментаторы в Сети решили, что «интересное положение» и странноватая одежда сильно состарили звезду Голливуда.
Eva.ru: последние новости
Нелли Ермолаева рассказала, как летать с грудным ребенком «Родители, куда смотрите?»: любимая песня Саши Плющенко изумила поклонников «Лучше молчите»: Нелли Ермолаева высказалась о лишнем весе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ваш вес говорит о том, сколько вы будете жить85
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью22
Сколько раз в неделю можно принимать душ13
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью3
Почему не стоит брить подмышки21
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение