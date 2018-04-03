«Потрясающе нелепая пара»: Кирстен Данст и отец ее ребенка оделись в тон

Актриса Кирстен Данст, которая должна скоро родить своего первого малыша, все больше времени проводит с женихом. Пара настолько прониклась совместным времяпрепровождением, что стала даже одеваться в тон.

35-летняя Кирстен Данст, несмотря на то что в ближайшее время станет мамой, много гуляет, ходит в кафе и по магазинам, не лишая себя удовольствий. Компанию ей составляет ее жених и отец ребенка Джесси Племонс . Пара объявила о помолвке незадолго до того, как стало известно о беременности Кирстен. Теперь же все гадают, будет ли свадьба.

Пока пара ждет малыша, интернет-пользователи обсуждают, насколько же Кирстен и Джесси подходят друг другу. Они часто одеваются не лучшим образом, но делают это настолько одинаково, что многие считают даже милым. «Как-то они очень похожи…» «Потрясающе нелепая пара» «Такие розовые свинки» «Трудно быть красавицей в этот период» «Чем она руководствовалась когда выбирала такое платье?» «По-моему, они идеальная пара. Очень милые» «У них свинка Пеппа родится»

И хотя платье само по себе неплохое, его длина явно выбрана неудачно, да и такой цвет в компании с рубашкой Джесси выглядит слишком приторно. Однако можно предположить, что это небольшой намек на девочку.

Недавно папарацци тоже застали врасплох беременную Кирстен Данст, гуляющую по улицам Лос-Анджелеса. Комментаторы в Сети решили, что «интересное положение» и странноватая одежда сильно состарили звезду Голливуда.