Видеоигры никому не вредят

В нашей стране уже действует комиссия, которая занимается присваиванием рейтингов фильмам и играм. Новый аналитический комитет — абсолютно то же самое. Нужно не новую армию чиновников создавать, а совершенствовать существующую систему.

В первую очередь необходимо ужесточить контроль за информацией, которая идет по телевидению в праймтайм, когда дети из школы уже вернулись, а родителей дома еще нет. Буквально на днях ко мне на прием пришел ребенок с безумным страхом, спровоцированным бешеным потоком информации о событиях в Кемерове. Он просто отказывался находиться в комнате один. И ведь уберечь его от такой информации просто невозможно.

Всеми способами нужно огораживать детей от пропаганды наркотиков, курения и алкоголя. Собственно, комиссия, которую создали ранее, этим и должна была заниматься. Однако «перегибы» там дошли до такой степени, что в пропаганде обвинили несчастный мультфильм «Ну, погоди!» Столь однобокий подход здесь неприемлем.

Отдельно хочу поговорить о видеоиграх и развеять миф об их исключительно негативном влиянии. Игры без пропаганды насилия несут огромную пользу. Они развивают навыки владения иностранным языком, скорость печати и обработки информации, которая поступает из коротких видеороликов. А подростки, играющие в стратегию, основанную на событиях Второй мировой войны, будут в совершенстве знать вооружение каждой армии, ход битв и судьбы основных военачальников. Так что да, игры могут быть познавательными! Конечно, психофизиологи до сих пор спорят о времени, которое следует им уделять. Кто-то призывает ограничиться 30 минутами в день, кто-то считает, что это зависит от возраста. Но главное — качество. Родители должны сами решать, что, на их взгляд, является приемлемым или, наоборот, опасным для ребенка. Государству не следует брать на себя воспитательную функцию. Принимать закон — значит ограничивать право личности на выбор воспитательного пути в отношении своих детей. Мы уже и так ввели нормативы относительно физического влияния, у нас есть юстиции, которые предполагают искоренение психологического давления на ребенка. Этого вполне достаточно. Мы и так слишком сильно вмешиваемся в жизнь семьи. Где-то нужно установить границу.