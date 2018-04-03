Анна Седокова рассказала о связи детского сна и классической музыки

Популярная певица Анна Седокова , воспитывающая троих детей, наткнулась на любопытную статью, описывающую связь между сном ребенка и классической музыкой. Выдержкой из текста она решила поделиться с поклонниками, опубликовав ее на странице своего личного микроблога.

Известная эстрадная певица, актриса, теле— и радиоведущая очень часто дает подписчикам в социальных сетях советы по воспитанию детей. На этот раз она решила помочь родителям, чьи дети испытывают некоторые проблемы со сном. Многодетная мама выложила в Инстаграм пост, посвященный этому, и постаралась в подробностях расписать, что нужно делать, чтобы ребенок хорошо засыпал. «Включайте малышу классическую музыку перед сном, особенно если у ребенка есть проблемы с засыпанием. Чтобы помочь ему расслабиться и успокоиться, поставьте тихое, спокойное, мягкое и мелодичное музыкальное произведение. Пусть малыш закроет глаза и представит себя на берегу моря, в лесу, в саду или другом месте, которое вызывает у него приятные эмоции. По некоторым данным, классическая музыка влияет на плод, формирующийся во время беременности, и положительно воздействует на весь организм в дальнейшем. Но самое главное — при помощи мелодии можно влиять на самочувствие человека. Произведения Бетховена, Моцарта, Шуберта, Чайковского способны активизировать энергетические процессы человеческого организма и направлять их на его оздоровление»

Многие поклонники бывшей солистки «золотого» состава группы «ВИА Гра» нашли эту статью интересной и полезной. Они поблагодарили Седокову за публикацию в своем аккаунте и решили поделиться еще и личным опытом. Впрочем, часть из них не согласилась c Анной и отметила, что это все же индивидуально зависит от каждого ребенка. «Да, до сих пор под классику спим» «Это правда, с классической музыкой чаще всего дети быстро засыпают» «Главное, Ольгу Бузову чтоб не услышал, а то такая травма будет» «Полезная информация, спасибо» «Я как родила сразу в роддоме начала включать Моцарта. И малыш до сих пор слушает и засыпает» «Мой сын может заснуть только под ритмичные песни, типа хип-хоп. Все индивидуально, я думаю» «Мой под музыку вообще не заснет… Так что это все индивидуально» Кстати, некоторые из фанатов Седоковой и вовсе разбили эту теорию в прах, заявив, что их дети засыпают и под, казалось бы, совершенно неподходящие для этого песни известных рок-групп «Би-2» и «Ленинград».

А некоторое время назад знаменитость показала достижение сына — мальчик, которому через несколько дней исполнится год, научился плавать.