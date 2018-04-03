Ещё
Анна Седокова рассказала о связи детского сна и классической музыки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Седокова рассказала о связи детского сна и классической музыки 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Популярная певица Анна Седокова, воспитывающая троих детей, наткнулась на любопытную статью, описывающую связь между сном ребенка и классической музыкой. Выдержкой из текста она решила поделиться с поклонниками, опубликовав ее на странице своего личного микроблога.
Известная эстрадная певица, актриса, теле— и радиоведущая очень часто дает подписчикам в социальных сетях советы по воспитанию детей. На этот раз она решила помочь родителям, чьи дети испытывают некоторые проблемы со сном. Многодетная мама выложила в Инстаграм пост, посвященный этому, и постаралась в подробностях расписать, что нужно делать, чтобы ребенок хорошо засыпал. «Включайте малышу классическую музыку перед сном, особенно если у ребенка есть проблемы с засыпанием. Чтобы помочь ему расслабиться и успокоиться, поставьте тихое, спокойное, мягкое и мелодичное музыкальное произведение. Пусть малыш закроет глаза и представит себя на берегу моря, в лесу, в саду или другом месте, которое вызывает у него приятные эмоции. По некоторым данным, классическая музыка влияет на плод, формирующийся во время беременности, и положительно воздействует на весь организм в дальнейшем. Но самое главное — при помощи мелодии можно влиять на самочувствие человека. Произведения Бетховена, Моцарта, Шуберта, Чайковского способны активизировать энергетические процессы человеческого организма и направлять их на его оздоровление»
Многие поклонники бывшей солистки «золотого» состава группы «ВИА Гра» нашли эту статью интересной и полезной. Они поблагодарили Седокову за публикацию в своем аккаунте и решили поделиться еще и личным опытом. Впрочем, часть из них не согласилась c Анной и отметила, что это все же индивидуально зависит от каждого ребенка. «Да, до сих пор под классику спим» «Это правда, с классической музыкой чаще всего дети быстро засыпают» «Главное, Ольгу Бузову чтоб не услышал, а то такая травма будет» «Полезная информация, спасибо» «Я как родила сразу в роддоме начала включать Моцарта. И малыш до сих пор слушает и засыпает» «Мой сын может заснуть только под ритмичные песни, типа хип-хоп. Все индивидуально, я думаю» «Мой под музыку вообще не заснет… Так что это все индивидуально» Кстати, некоторые из фанатов Седоковой и вовсе разбили эту теорию в прах, заявив, что их дети засыпают и под, казалось бы, совершенно неподходящие для этого песни известных рок-групп «Би-2» и «Ленинград».
А некоторое время назад знаменитость показала достижение сына — мальчик, которому через несколько дней исполнится год, научился плавать.
Eva.ru: последние новости
Как выносить двойню: история из практики Детская классика будущего: что стоит читать детям? «Потрясающе нелепая пара»: Кирстен Данст и отец ее ребенка оделись в тон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ваш вес говорит о том, сколько вы будете жить101
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью24
Сколько раз в неделю можно принимать душ21
Водонаева сильно похудела, а грудь выросла2
Почему не стоит брить подмышки28
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение