11 признаков правильного развития мелкой моторики

Сжатые кулачки и хватательный рефлекс

Когда малыш рождается, его кулачки плотно сжаты — это проявление повышенного тонуса мышц, который проходит к 1-2 месяцам. Родителей забавляет и хватательный рефлекс (угаснет с 3 месяцам): вложите свои пальцы в ладошки малыша, и он вцепится в них так, что его можно будет даже приподнять!

Хаос движений и знакомство с руками

Беспорядочно молотить руками — любимая забава крох в первые месяцы жизни. К 2 месяцам дитя догадывается, что эти мельтешащие перед глазами штуки — его ручки! Что с ними делать? Сначала рассматривать, а затем — научиться управлять. Крошка начинает неосознанно хватать всё вокруг.

Вкусные пальчики

В 3 месяца малыш не вынимает пальчики изо рта — важный этап знакомства с руками. А вот хватать игрушки не выходит, но кроха старается. Пришло время игр на развивающем коврике — он будет подолгу бить руками по подвескам. Победа! Игрушка схвачена, и малыш долго не выпускает её, ещё не понимая, что делать дальше.

Осознанное хватание и мир осязания

Координация всё лучше, к 4 месяцам малыш осознанно хватает игрушки и тянет их в рот. В это время можно окружить его разными на ощупь предметами: тканями, пластмассовыми погремушками, силиконовыми прорезывателями, массажными мячиками — крошке понравится их щупать. Мир тактильных ощущений открыт!

Из руки в руку

А рук-то, оказывается, две! Как интересно перекладывать игрушку из одной в другую! А что будет, если постучать ею об стол? В 5,5-6 месяцев тишину в доме нарушит этот грохот — малыш активно познаёт мир звуков. Самое время помочь ему развить координацию: «ладушки» приведут его в восторг.

«Пинцетный» захват

В 7-9 месяцев вы заметите: малыш «ковыряет» бамперы на кроватке указательным пальчиком. А вскоре учится, как ювелир, брать погремушку указательным и большим. С таким навыком интересно узнавать границы дозволенного: хватать маму за волосы и нос, пытаться снять с неё очки.

Две руки в действии

К 8 месяцам малыши хорошо осваивают манипуляции с предметами, могут держать в каждой руке по предмету, стучать ими друг о друга, пробовать складывать в ведро. Но скоро крохе наскучит и это! Вы ещё не играли в «я бросаю на пол, ты поднимаешь»? Готовьтесь!

Показываем пальцем

Осознанной речи ещё нет, но к 9 месяцам малыш узнаёт некоторые предметы и показывает на них пальчиком. Знает, где у мамы носик и глазки, по просьбе подаёт предметы и берёт их из рук родителей.

Действия по назначению

Около 10 месяцев малыш уже не просто трясёт и бросает игрушки. Машинку он будет катать по полу и крутить пальчиком её колёсики, попробует поставить кубики друг на друга. В это время вы заметите, что одна из рук становится доминирующей.

«Тонкая» работа

Примерно к 11 месяцам малыш осваивает переворачивание страничек в книге. Купите ему пазлы с крупными деталями, резиновые книжки для купания, бизи-борд с подобными элементами… Как минимум полчаса на личные дела у вас точно появится!

Осваиваем сыпучие

Близится первый день рождения. Малыш уже достаёт и складывает игрушки в корзину, соединяет детали конструктора, надевает колечки на пирамидку. Пора подключать игры с мелкими предметами (под вашим присмотром!): перебирать руками камушки, фасоль, горох, макароны. Летом — лепить куличики из песка. Такие занятия спровоцируют очередной скачок в развитии мелкой моторики, а значит, и речи.