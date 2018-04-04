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Тутта Ларсен: ребенок — это другая планета
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Тутта Ларсен: ребенок — это другая планета 

Eva.ru 20 минут назад
Фото: Eva.ru
43-летняя телезвезда Тутта Ларсен много времени уделяет детям, которых у нее трое. Она ведет канал на Youtube и микроблог в Инстаграме, где обсуждает вопросы, связанные с рождением и воспитанием наследников. На днях знаменитость показала видеоролик, в котором ее 12-летний сын Лука коротко обозначил, что он отличается от других людей, а его звездная мать подчеркнула, что каждый человек — это отдельная личность со своим видением мира.
Телеведущая и многодетная мама Тутта Ларсен опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик со старшим сыном, в котором, по ее словам, «содержится истина»: «Я слушаю его снова и снова и поражаюсь, как точно он выразил главный принцип воспитания! Я считаю, каждый родитель должен сделать эти слова своим золотым правилом в общении с ребенком! Ребенок — это другая планета, неизведанный космос, в котором действуют свои законы, которые невозможно игнорировать. Он — не наше продолжение. Он — отдельная личность. И полноценно общаться с ним получится только, если мы усвоим этот факт раз и навсегда».
Ларсен указала на то, что ей очень помогло упражнение, придуманное известным педагогом. Она отметила, что каждый раз, когда взрослый захочет выяснить отношения с ребенком, ему необходимо мысленно представить на месте малыша своего любимого взрослого, к примеру, мужа. Тогда в 99% случаев человек поймет, что вел бы себя совсем иначе, по-другому строил бы диалог и куда тщательнее подбирал выражения: «Но детей мы предпочитаем подавлять и заставлять, не считаясь ни с их мнением, ни с их желаниями. Но почему? Ведь у нас с детьми — любовь! А когда любишь, желаешь, чтобы твоему любимому было хорошо. В чем же тут ребенок от взрослого отличается?! Ничем! Такой подход никак не умаляет роли родителя как наставника и того, кто устанавливает правила в семье».
Ларсен напомнила, что правила безопасного и цивилизованного общения есть и между взрослыми людьми. Но никому не придет в голову требовать абсолютного подчинения от другого взрослого человека, наоборот, с ним будут пытаться договориться. Тот же принцип она призывает использовать и в общении с детьми, так как «нельзя построить коммуникацию на насилии».
Не все считают, что с детьми можно общаться, как с взрослыми. Многие не согласны с мнением знаменитости, но большая часть подписчиков похвалила Тутту Ларсен за полезные советы: «Класс, прописная истина, я согласна!» «Дети не понимают многого, что знают взрослые».
«Я полностью поддерживаю, мой малыш прекрасно осознает, что с ним общаются, как с равным». «Отличная мысль, хорошо сказано!» «Тутта, вы такая мудрая женщина, спасибо за полезную информацию!»
Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut) 2 Апр 2018 в 10:05 PDT Но не всегда у Тутты Ларсен царит идиллия в отношениях с двумя сыновьями и дочкой. Она признается, что иной раз сильно злится на то, что дети ведут себя не так, как ей хотелось бы, и негативные чувства ее пугают.
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