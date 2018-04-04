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Капибары и лемуры стали мамами в Новосибирском зоопарке
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Капибары и лемуры стали мамами в Новосибирском зоопарке 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«В общей сложности, в этой большой семье сейчас пять детенышей, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — Как все приматы, кошачьи лемуры носят своих детей на себе. Новорожденных, понятно, носить не сложно. Но как быть самкам, когда дети подросли? В случае с лемурами ответ очень прост: нужно разрешить бабушкам, сестрам, тетям и другим родственникам нянчиться с малышами».
Кошачьи лемуры известны своими крепкими семейными узами. Но у зверей в зоопарке Новосибирска отношения складываются особенно теплые. О маленьких заботятся все взрослые, каждый готов носить детенышей на себе. Поэтому пяти лемурчикам можно только позавидовать.
«Еще два детеныша капибары появились на свет. У этого вида малыши рождаются зрячими и вполне самостоятельными, — продолжает Евгения Пирожкова — Вскоре после рождения они начинают ходить за мамами, наряду с материнским молоком едят взрослую еду, но при этом выглядят по–младенчески милыми и забавными».
Сейчас детеныши двух самок капибар уже немного подросли, но каждый старается держаться рядом со своей матерью. «Капибары и кошачьи лемуры — животные довольно миролюбивые, — добавила заместитель директора по научной работе Новосибирского зоопарка Ольга Шило. — Они не проявляют агрессии ни к сородичам, ни к представителям других видов, поэтому мы в свое время и решили поселить их вместе. К тому же у них разный образ жизни. Лемуры почти все время проводят на верхних ярусах, а капибары ходят внизу. Друг с другом они встречаются не так часто, как может показаться. Ссор и стычек в этом вольере не бывает. Появление на свет детенышей картину не изменило».
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