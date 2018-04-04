Одна домашка на двоих: как родители сами отбивают у детей интерес к учебе

Когда взрослые привыкли контролировать каждый шаг своего ребенка, выполнение домашней работы не становится исключением. Но часто мы забываем, что домашняя работа, она же самостоятельная, должна быть делом ребенка — и совершаем ошибки, которые приводят к печальным последствиям: от разлада в семье до потери школьником учебной мотивации.

Об этих ошибках, а также о том, как их избежать, рассказываем в нашей статье.

Не придирайтесь к деталям

Первые конфликты из-за домашней работы начинаются, когда дети не оправдывают ожиданий взрослых. Например, мама в школе была прилежной ученицей, а ее сын разводит в тетрадках такое «свинство», что смотреть противно. А тут еще учительница звонит и просит внимательнее относиться к «грязи в тетрадках». И мама, вспоминая, каким аккуратным ребенком была когда-то сама, пытается подогнать под определенный «стандарт качества» своего мальчика.

Начинаются уговоры и торговля: «пока не перепишешь аккуратно, гулять не пойдешь / к компьютеру не подходи».

Некоторые доходят до фанатизма, заставляя ребенка по много раз переделывать уроки до состояния «идеально».

Конечно, аккуратность в тетрадке важна, но такими методами можно добиться только одного: отбить интерес к занятиям.

Так что пусть уж лучше пишет как умеет, но выполняет домашнюю работу с удовольствием. Если у мамы не получается смотреть на «безобразие», которое творится у ребенка в тетрадке, надо подумать, как исправить ситуацию без насилия над личностью.

Возможно, стоит купить специальные развивающие пособия с заданиями, которые помогут почувствовать школьнику пространство листа, или записать на кружок рисования и лепки, где он поработает над развитием мелкой моторики.

Не делайте домашнюю работу за ребенка

Многие родители принимают любые ошибки ребенка на свой счет. Они уязвляют их самолюбие. Поэтому, чтобы минимизировать поражения, родители буквально берут учебу детей в свои руки. Вместо того чтобы разбирать упражнения, которые он не понял, они полностью делают домашку за ребенка. А что? Так ведь быстрее и проще.

Кто-то из родителей делает за детей задания, потому что жалеет их: «Бедненькие, они так много учатся в школе, путь хоть дома отдохнут…»

А теперь давайте разберемся: что происходит в тот момент, когда мама выполняет за ребенка его работу? Она лишает его возможности получить драгоценный опыт: закрепить знания, разобраться, какую тему он усвоил в классе, а над какой надо посидеть дома.

Какой бы мотивацией ни руководствовались в этом случае взрослые — боязнью уязвленного самолюбия или стремлением пожалеть ребенка, — они совершают для него медвежью услугу.

Отсутствие навыка выполнения домашней работы уже совсем скоро скажется на успеваемости школьника. Кроме того, ребенок лишится возможности получить важные навыки, которые пригодятся ему в жизни. Речь об умении распоряжаться своим временем, умении разделять важное и второстепенное, умении концентрироваться.

Не ругайте ребенка за ошибки

В некоторых семьях принято ругать детей за ошибки. Делать это стоит только в том случае, если родители мечтают воспитать человека, который потом всю жизнь будет бояться, как бы чего не вышло, и отмахиваться от любых начинаний.

Ребенок пошел в школу, чтобы совершать ошибки. Учеба невозможна без ошибок.

Суть обучения и есть в том, чтобы учиться на своих промахах. Так что, дорогие родители, радуйтесь каждой ошибке своего ребенка!

Они помогают ему стать сильнее и лучше. Помните, что человек, который никогда не ошибается, ничего не добивается.

Не игнорируйте просьбы ребенка о помощи

Речь не о просьбе «Помоги сделать домашку» (читай: «Мам, сделай за меня»), а о ситуации, когда ребенку действительно необходимы поддержка и совет взрослого.

Например, в школе задали подготовить доклад, для выполнения которого нужно сходить в парк, в зоопарк, в театр. Или задание настолько большое, что без семейной поддержки ему просто не справиться.

В таком случае отмахиваться от ребенка, оправдываясь нехваткой времени, будет просто невыполнением родительских обязанностей.

Бывает, что родители отказывают в помощи, потому что боятся признаться в своей некомпетентности в этом вопросе. Делают вид, что заняты, а ребенку бросают: «Ты что, сам не можешь справиться?»

Не может. Поэтому важно, даже если родитель не разбирается в теме, подойти к ребенку и вместе с ним вникнуть в вопрос. Если надо, открыть энциклопедию, заглянуть в Интернет, в конце концов, позвонить учительнице…

В этот момент вы подадите ребенку пример того, как важно обращаться за помощью.

Он увидит, что признаться в своем незнании и задавать вопросы не стыдно. А тот, кто молчит и никогда ничего не спрашивает, так и остается незнайкой. Молчаливым незнайкой с видом умника.

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