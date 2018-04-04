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Пропавшая вчера девочка отправилась в Кострому на поиски мамы
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Пропавшая вчера девочка отправилась в Кострому на поиски мамы 

k1news.ru 57 минут назад
Фото: k1news.ru
Вечером 3 апреля в дежурную часть полиции из д. Денисово Костромского района поступило тревожное сообщение о пропаже ребенка. Девочка, проживала с бабушкой и, предположительно, могла отправиться к маме, которая с недавнего времени переехала в Кострому.
Незамедлительно на поиски ребенка были ориентированы силы правоохранителей ОМВД России по Костромскому району, УМВД России по г. Кострома. Активную помощь стражам порядка оказали добровольцы из отряда «Лиза Алерт», специалисты ЦГЗ г. Кострома и регионального МЧС.
Девочку обнаружила заместитель командира взвода ППСП ОМВД России по Костромскому району Мария Железнякова. Девушка объезжала на автомобиле вверенный ей участок и у железнодорожного вокзала увидела подходящего под описание ребенка.
Как оказалось, девочка не первый раз покидает дом. Она уже выучила наизусть расписание автобусов, курсирующих между Костромой и Денисово. Поэтому вечером незаметно для бабушки собрала вещи и уехала в областной центр искать маму.
В настоящее время ребенок передан родителям. Жизни девочки ничего не угрожает.
Сотрудники полиции выражают благодарность всем откликнувшимся на поиски ребенка.
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