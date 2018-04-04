Родителей школьницы в Казани оштрафовали за отказ посещать урок «Родной язык»

Родителей школьницы из Казани оштрафовали на 200 рублей за отказ посещать уроки родного языка и литературы. Решение вынесла комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города. Таким образом, мама девятиклассницы признана виновной в нарушении статьи 5.35 части 1 КоАП России. В постановлении отмечено, что «мать занимается обучением и воспитанием дочери ненадлежащим образом», пишет «Реальное время» со ссылкой на документ. Родители девочки намерены обжаловать решение. Добавим, в истории Татарстана это первое подобное постановление. Ранее в республике ввели предмет «Родной язык». Мера должна была снизить напряженность в изучении татарского и русского языков. Каждый родитель сам выбирает для ребенка, какой язык будет считаться родным. Татарский язык, в свою очередь, теперь не считается обязательным предметом. Выбравшие родным русский язык заявляют, что посещать дополнительные занятия не имеет смысла, поскольку предмет и так изучается детьми на уроках «Литература» и «Русский язык» -в обязательном формате. А решение ПДН родители школьницы считают нелогичным, поскольку, таким образом, можно было бы штрафовать людей в любом регионе России. Ведь нигде, кроме национальных республик, нет предмета «Родной язык».