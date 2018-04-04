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Родителей школьницы в Казани впервые оштрафовали за отказ изучать татарский
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Родителей школьницы в Казани впервые оштрафовали за отказ изучать татарский 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: Казанский репортер
Родителей девятиклассницы из Казани оштрафовали на 200 рублей за непосещение дочерью уроков родного языка и литературы.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани обвинила мать ученицы в нарушении ст. 5.35 ч. 1 КоАП («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»).
«Мать занимается обучением и воспитанием дочери ненадлежащим образом. Дочь не посещает предмет «Родной язык и родная литература», — приводит «Реальное время» выдержку из постановления о назначении административного наказания.
Родители школьницы заявили, что собираются обжаловать решение. По их словам, оштрафовать по этой статье можно почти всех родителей российских школьников, так как практически нигде не преподается предмет «Родной русский язык».
Это первый в Татарстане штраф, выписанный за отказ изучать предмет «Родной язык». Напомним, в ноябре в Татарстане отменили обязательное изучение татарского языка.
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