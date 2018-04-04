Как укрепить отношения с ребенком и не разрушить их?

Отношения между детьми и родителями — это особенная связь. Но в то же время с ними проще всего «напортачить» и испортить отношения на годы вперед. Быть родителями — это большая ответственность. Не только физическая, но и эмоциональная, ведь важно следить не только за здоровьем, развитием и бытовым благополучием ребенка, но и за психо-эмоциональной атмосферой в семье. Нужно быть для ребенка и примером, и авторитетом, и другом, и диктатором. Самое главное — приобрести и не потерять доверие ребенка. Для этого нужно работать над отношениями.

Привычки, разрушающие связь

Ежедневные бытовые дела, суета чаще всего негативно сказываются на отношениях, потому что мы просто не обращаем друг на друга внимания. Если ребенок накормлен, одет и отведен в 10 кружков — это не означает, что вы достойны медали в номинации «Родитель года». Главный вопрос, который нужно задать себе в конце дня: «Был ли я с ребенком по-настоящему, а не просто рядом?». Нужно уметь слышать, слушать и прислушиваться. Но некоторые наши ежедневные привычки только отдаляют нас от детей.

Быть рядом VS быть вместе

Мы много времени проводим рядом с нашими детьми — сидим на диване и смотрим телевизор, едим за одним столом, ходим по парку или магазинам. Но многие родители не проводят время вместе с ребенком. Чем отличается «рядом» от «вместе»? Рядом — это физическое понятие, а вместе — эмоциональное. Даже если смотрите вместе кино, можно делать это отстраненно, или обнявшись, обсуждая сюжет по ходу дела, пожевывая что-то вкусное из одной тарелки. После просмотра фильма важно поговорить, обменяться мнениями. Это касается любых дел. Можно притащить ребенка в магазин, чтобы купить нужную вещь. А можно устроить мини-развлечение с показом мод. Спрашиваете ли вы мнение ребенка, что ему купить из одежды? Посоветуйтесь, обсудите, примерьте, поддержите. За ужином можно уткнуться в свою тарелку или в телевизор\телефон, а можно поговорить о том, что произошло интересного за день, поделиться планами на следующий день.

Круглосуточная работа

Многие родители работают практически круглосуточно. И речь не о тех, кто работает в две смены или сводит концы с концами, зарабатывая на нескольких работах. Предприниматели, менеджеры, работники поддерживающих профессий (психологи, консультанты, коучи, персональные помощники, стилисты и т. д.) остаются на связи и после 18.00. Технологии позволяют нам работать из-за обеденного стола, из постели, на прогулке — да где угодно! И если раньше по вечерам вся семья собиралась вместе, а рабочие и школьные дела оставались позади, то теперь дети получают огромные домашние задания, а родители до ночи отвечают на электронные письма, сообщения клиентов или готовят посты в блоги и соцсети. В таком ритме важно уметь отключаться от технологий и дел. Выделите хотя бы час вечером, когда все члены семьи посвящают время только друг другу. Сюда относится спокойный ужин, разговоры, игры, прогулки, поделки, планирование совместных дел и событий и т. д. Сократите свою вечернюю работу и детские кружки до минимума, потому что ребенку важнее не взять первое место, а пообщаться с родителями, чтобы в будущем не заработать невроз.

Жесткие правила

Конечно, иметь распорядок дня для ребенка очень важно. Это приучает к дисциплине и позволяет научиться планировать свое время. Но многие родители становятся настоящими тиранами, если ребенок выбивается из графика. Остановитесь и подумайте, что вам важнее: хорошие отношения или «отбой» ровно в 21.00, потому что так надо. Если ребенок ляжет спать на полчаса позже или пообедает с опозданием, зато поиграет, погуляет или поболтает с вами, мир не рухнет, а отношения только укрепятся. Важно, чтобы ребенок умел планировать время, но нужно научить его и тому, что можно быть гибким, а не становится рабом правил.

Эмоциональный багаж

Конечно, трудно оставить за дверью стресс с работы или забыть скандал с собственной мамой, или отвлечься от счетов, кредитного долга или других проблем. Но нужно учиться переносить свой фокус внимания. Многие родители срывают свой гнев, обиду или страх на ребенке, портя отношения и подрывая доверие. Не нужно строить из себя супергероев. Честно признайтесь ребенку, что вам сейчас грустно\страшно\тяжело из-за внешних событий, никак не связанных с ним. Отключитесь на время от проблем, чтобы провести время с семьей, выделите отдельное время на решение сложных задач, но не таскайте с собой постоянно эмоциональный груз, который только портит жизнь вам и окружающим.

Неумение слушать

Многие родители считают детей недовзрослыми, а их проблемы несущественными. Ну конечно, как можно серьезно относиться к очередной каляке-маляке, когда у папы сорвался бизнес-партнер, а у мамы подгорел ужин. Это действительно важно, а потерянная деталь от конструктора или новая серия любимого мультика — это ерунда. Детская влюбленность? Надо посмеяться, ведь пятилетней девочке еще рано об этом думать. Нежелание надевать именно этот свитер — глупости и капризы, а то что ребенок продумал свой образ не нужно брать в расчет.

Многие родители живут именно по таким принципам! В итоге ребенок чувствует себя неважным, ненужным и не видит в родителях людей, которым можно доверять. Прислушивайтесь к своему ребенку. Используйте в конце концов правила Глеба Жиглова, в которые входит активное слушанье и искренний интерес к собеседнику.

Привычки, укрепляющие отношения

Чтобы укрепить отношения с ребенком, не надо прилагать для этого много усилий. Достаточно быть открытым и любящим, отвлекаться от гаджетов и работы, быть рядом и не давить сверх меры.

Семейный ужин

Многочисленные психологические исследования показывают, что совместный прием пищи полезен для отношений в семье. Ужин начинается с готовки. Привлеките ребенка к планированию меню, приготовлению пищи, сервировке стола. За ужином не включайте телевизор и уберите подальше телефоны и планшеты. Разговаривайте вместе, а не только мама с папой обсуждают дела, не давая ребенку вставить слово.

Время в кровати

Используйте время перед сном для того, чтобы пообщаться. Выделите полчаса на то, чтобы поваляться вместе, почитать, и что еще важнее — поболтать. Обсудите то, что произошло за день, дайте ребенку возможность задавать вам вопросы, рассказывайте о своем детстве, не приукрашивая реальность. Пусть ребенок знает, что вы нормальный человек, который тоже хулиганил, совершал ошибки, падал и поднимался.

Совместные игры

Несколько раз в неделю или хотя бы по выходным устраивайте игры всей семьей. Это могут быть настольные «бродилки», игры на логику, шарады, а если позволяет погода, то активные занятия на свежем воздухе — футбол, воллейбол, запускание змея.

Объятия и поцелуи

Не слушайте тех, кто говорит вам, что ребенка можно избаловать любовью. Психологи и нейробиологи уже давно выяснили, что любовью можно только укрепить физическое и психологическое здоровье! Поэтому используйте любую возможность для того, чтобы пообниматься, зацеловать ребенка, дать ему посидеть у вас на руках, поваляться вместе. Причем это должно исходить не только от мамы. Папы, конечно, более сдержаны в чувствах, но и они должны проявлять любовь через прикосновения для того, чтобы ребенок качественно развивался.

Уважение

Показывайте ребенку, что вы уважаете его мнение. Давайте возможность самому выбирать одежду, советуйтесь о том, как лучше провести время, что приготовить на ужин и т. д. Никогда не смейтесь над проблемами ребенка, даже если вам они кажутся глупыми и надуманными. Проявляйте искренний интерес и спрашивайте, как вы можете помочь. В то же время не стоит давить и навязывать свои советы. Ребенку важно понимать, что вы его слышите, понимаете и готовы поддержать, если ему это понадобится, но не будете заставлять делать по-вашему.