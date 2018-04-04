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Дети 1,5 лет уже умеют чувствовать несправедливость
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Дети 1,5 лет уже умеют чувствовать несправедливость 

Доктис 1 час назад
Уже в 17 месяцев от роду дети способны чувствовать справедливость и несправедливость, обнаружили австралийские исследователи.
Ученые из психологической школы Оклендского университета провели исследование на 84 младенцах, которым показывали сценки, разыгрываемые двумя куклами. Во всех роликах куклы совместными усилиями добывали высоко стоящую тарелку со сладостями. Когда она оказывалась у них в руках, наступало время делить лакомство. В разных сценариях дележ происходил либо по справедливости (кукла, которая вложила больше усилий в добычу, брала себе большую часть), либо нет. Реакцию малышей на видео снимали скрытой камерой, засекая, сколько времени они концентрировали внимание на том или ином сценарии. После этого результаты анализировала компьютерная программа.
Оказалось, что детей заинтересовали сценарии с несправедливым разделением добычи: они уделяли заметно больше внимания роликам, где тому, кто потрудился меньше, доставалось больше сладостей. «Мы увидели, что детей волнует не просто то, что куклам досталось разное количество конфет, — ведь видео, где большую часть забирал самый трудолюбивый, их не интересовали, — говорит ведущий исследователь доктор Аннет Хендерсон. — Малыши четко различали, когда награда распределялась несправедливо».
Это первое исследование, в котором настолько маленьких детей знакомили с концепцией справедливости: в предыдущем похожем исследовании участвовали дети 21 месяца. Теперь можно точно сказать, что к полутора годам малыши уже готовы к восприятию этого понятия, заключают авторы в своей работе, опубликованной в журнале Journal of Experimental Child Psychology.
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