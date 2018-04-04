Детская игрушка нанесла огромный вред здоровью

Каждого из нас подстерегают опасности на каждом углу и многие уже свыклись с мыслью, что сейчас запросто можно напасть на некачественную продукцию, которая способна нанести определенный вред здоровью или окружающей среде. Но речь о взрослых, а если говорить о детях, то мы не готовы мириться с тем, что даже специализированные товары, рассчитанные на самых маленьких, могут быть опасными для них.

Увы, такое все же случается. Мама Лидии Кравенс в профиле своей социальной сети поделилась ужасающей историей: однажды она купила своей трехлетней дочери детский набор для макияжа, описание на упаковке которого утверждало, что применение абсолютно безопасно и разрешено для детей старше трех лет. Так же на упаковке была пометка, что косметика не содержит токсичных материалов.

Однако все эти заключения производителя были опровергнуты, когда у маленькой Лидии началась жуткая аллергия. Малышка не могла нормально питаться, ее кожа покрылась сыпью и пузырями. Врачи сначала советовали родителям просто наблюдать за развитием событий, а позже были вынуждены госпитализировать ребенка.

Мама пострадавшей девочки разместила этот пост с целью привлечь внимание родителей и быть особенно осторожными, когда совершают покупки для детей.