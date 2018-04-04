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Детская игрушка нанесла огромный вред здоровью
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Детская игрушка нанесла огромный вред здоровью 

Рамблер 1 час назад
Фото: facebook.com/tony.cravens.
Каждого из нас подстерегают опасности на каждом углу и многие уже свыклись с мыслью, что сейчас запросто можно напасть на некачественную продукцию, которая способна нанести определенный вред здоровью или окружающей среде. Но речь о взрослых, а если говорить о детях, то мы не готовы мириться с тем, что даже специализированные товары, рассчитанные на самых маленьких, могут быть опасными для них.
Увы, такое все же случается. Мама Лидии Кравенс в профиле своей социальной сети поделилась ужасающей историей: однажды она купила своей трехлетней дочери детский набор для макияжа, описание на упаковке которого утверждало, что применение абсолютно безопасно и разрешено для детей старше трех лет. Так же на упаковке была пометка, что косметика не содержит токсичных материалов.
Однако все эти заключения производителя были опровергнуты, когда у маленькой Лидии началась жуткая аллергия. Малышка не могла нормально питаться, ее кожа покрылась сыпью и пузырями. Врачи сначала советовали родителям просто наблюдать за развитием событий, а позже были вынуждены госпитализировать ребенка.
Мама пострадавшей девочки разместила этот пост с целью привлечь внимание родителей и быть особенно осторожными, когда совершают покупки для детей.
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