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Молодая мама отправится под суд
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Молодая мама отправится под суд 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса 1obl.ru  Во Владимире передано в суд уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности своему малолетнему сыну.
Следствием установлено, что 20 декабря прошлого года мама ненадолго вышла из комнаты, оставив своего 6-месячного сына одного без присмотра на кровати. В результате малыш упал с кровати, получил ушиб головного мозга легкой степени тяжести и закрытый перелом костных пластинок теменной части головы.
Молодя женщина за медицинской помощью обращаться не стала и только через два дня заметили гематому на голове мальчика. Малышу оказали медицинскую помощь в стационаре клиники. Его состояние по-прежнему остается под пристальным контролем специалистов.
Женщина полностью признала вину в содеянном и переживает за случившееся.
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