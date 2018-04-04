Молодая мама отправится под суд

Фото с ресурса 1obl.ru Во Владимире передано в суд уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности своему малолетнему сыну.

Следствием установлено, что 20 декабря прошлого года мама ненадолго вышла из комнаты, оставив своего 6-месячного сына одного без присмотра на кровати. В результате малыш упал с кровати, получил ушиб головного мозга легкой степени тяжести и закрытый перелом костных пластинок теменной части головы.

Молодя женщина за медицинской помощью обращаться не стала и только через два дня заметили гематому на голове мальчика. Малышу оказали медицинскую помощь в стационаре клиники. Его состояние по-прежнему остается под пристальным контролем специалистов.

Женщина полностью признала вину в содеянном и переживает за случившееся.