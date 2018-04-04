Ссоры родителей становятся причиной эмоциональной и поведенческой нестабильности детей

Все родители ссорятся. Не бывает семей, где нет конфликтов. Однако то, как именно происходят ссоры и примирения, стало материалом исследований британского детского психолога и директора научно-исследовательского и практического центра по усыновлению при Университете Сассекса Гордона Харольда. Харольд подготовил материал для Би-би-си, в котором объяснил, как ссоры родителей влияют на здоровье детей.

Ссоры родителей влияют на успехи в учебе, душевное здоровье и умение выстраивать отношения в будущем. Исследования показали, что даже у полугодовалых младенцев во время конфликта в семье может учащаться сердцебиение и вырабатываться гормон стресса — кортизол.

У детей разных возрастов могут проявляться признаки нарушения развития головного мозга, расстройство сна, беспокойство, депрессия, поведенческие и другие серьезные проблемы как результат проживания в условиях глубинного или хронического семейного конфликта.

Однако ученые выяснили, что на детей влияют именно ссоры. То есть при разводе родителей на ребенка оказывает влияние не сам факт расставания мамы и папы, а ссоры, которые случаются до, во время и после развода.

Считалось также, что ключевую роль в реакциях на конфликты играет наследственность. Однако домашняя обстановка очень важна. Например, врожденная предрасположенность к психическим заболеваниям может усугубиться — или, напротив, улучшиться — в зависимости от обстановки в семье.

Если ссоры происходят из-за детей, то дети винят в этом себя. Авторы статьи предупреждают, что «негативное воздействие таких конфликтов может проявляться в виде расстройства сна и нарушений умственного развития у младенцев; беспокойства и поведенческих проблем у младших школьников; депрессии, трудностей с учебой и других серьезных расстройств, например, таких, как членовредительство у старших школьников и подростков».

На детей негативно влияет также. если родители замыкаются в себе. И, конечно, один из самых худших факторов — это домашнее насилие. Негативный опыт, по мнению исследователей, может передаваться следующим поколениям. Ученые уверены, что цикл нужно прервать, и тогда у детей будет шанс прожить счастливую жизнь.

Хитрые родители, которые ссорятся украдкой, тоже могут не волноваться: дети все видят и понимают. Исследования показывают, что примерно с двухлетнего возраста — а возможно, и раньше — дети начинают пристально наблюдать за поведением мамы и папы. Они расшифровывают причины ссоры и переживают конфликт, даже если внешне он не проявляется бурным выражением эмоций.

Исследования также показывают, что мальчики и девочки могут по-разному реагировать на семейные конфликты: у девочек в результате могут появиться эмоциональные проблемы, а у мальчиков — поведенческие.

Профессор Гордон Харольд уверен, что «помочь родителям понять, как их взаимоотношения влияют на развитие их детей, значит создать основу для их крепкого здоровья сегодня и здоровых семей в будущем».

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