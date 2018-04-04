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Активные мамы обменяются опытом в медиацентре на Братиславской
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Активные мамы обменяются опытом в медиацентре на Братиславской 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
Очередная встреча клуба по интересам «Мамы Марьино» состоится в четверг, 5 апреля, в медиацентре на Братиславской. Родители обменяются опытом воспитания малышей.
— На встречи можно приходить с детьми даже грудничкового возраста. В этом их особенность. Пока активные мамы общаются и делятся опытом, малыши играют и знакомятся друг с другом, — рассказали организаторы.
Встреча начнется в 11.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Вход свободный. Возрастная категория для детей 0+. (то)
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