Самые интересные идеи для детского дня рождения

В советские времена не заказывали огромные торты на день рождения ребёнка, не запускали фейерверков, не приглашали аниматоров или клоунов. Впрочем, дети в СССР были не менее счастливы, чем современные. Там были свои радости: конфеты для одноклассников, воздушные шарики из киоска «Союзпечать», пломбир. Понятия «праздничная индустрия» в Советском Союзе просто не существовало. Зато сейчас это целый бизнес. По стране работают тысячи агентств, готовых выполнить любой каприз за ваши деньги. Правда, цены на детские праздники совсем не детские. Даже по самым скромным подсчётам пригласить на день рождения человек шесть малышей обойдётся родителям не менее чем в 10 тысяч рублей.

Мы собрали самые популярные варианты детских дней рождения и подсчитали возможные затраты родителей.

Шоу-шоу Бумажное

Организаторы обещают сумасшедшее количество бумажных сугробов, целое море разноцветных шаров и тысячи конфетти. Под зажигательную музыку дети забрасывают друг друга бумажными хлопьями, кувыркаются и закапываются в бумажных снегах.

Стоимость (здесь и далее — в рублях)

За 30 минут праздника придётся выложить 6000.

За 45 минут — 12 000.

В стоимость входят килограммы бумаги, пушка для конфетти, музыкальное сопровождение. Праздник ведут артисты.

Мыльных пузырей

Гигантские пузыри очень нравятся детям. Организаторы обещают настоящую феерию всех цветов и размеров.

Стоимость

От 2500 до 5000. Программа длится от 20 до 40 минут соответственно.

Научное

Опыты с сухим льдом, углекислым газом и азотом увлекательны и для взрослых, и для детей.

Стоимость

За 50 минут от 5000 до 7000.

А ещё в ассортименте шоу ростовых кукол, крио-мороженое, поролоновое шоу, фокусы для детей и многое-многое другое.

Внимание!

Не забудьте добавить к стоимости шоу затраты на сладкий стол и аренду помещения.

Аниматора вызывали?

Человек-паук, фея, пират, клоун, космический полицейский с удовольствием развлекут ваших детей.

Стоимость

1 час — 2500.

1,5 часа — 3500.

2 часа — 4000.

Два или три персонажа обойдутся дороже.

Украсим всё Гирлянды, арки, фигуры из шаров в помещении создадут праздничное настроение.

Стоимость

От 3000 рублей.

Мастер-класс

Кулинарный

Пользуется большой популярностью. Дети с удовольствием готовят штрудель, пиццу, пасту, коктейли.

В качестве альтернативы кулинарному мастер-классу можно выбрать мыловарение, шоколадоварение и многое-многое другое.

Стоимость

1200 с человека.

В неё входят: рабочее место, набор продуктов, мастер-класс, праздничная программа, которую проводит аниматор. Стоимость рассчитана на группу от 20 человек.

Боулинг

Провести детский день рождения в боулинге не ново, но по-прежнему интересно. Родители арендуют несколько дорожек, а потом организуют чаепитие в соседнем кафе.

Стоимость

От 500 до 1000 за дорожку (за час). Днём в будни дешевле. Плюс плата за кафе.

На батутах

Уникальный день рождения в невесомости. Можно стать супергероями и спасти человечество от злодея, побывать в космосе — разгадать тайны далёких планет и пройти космический лабиринт или окунуться в мир волшебства с Кроликом, Безумным Шляпником или Королевой Червей. Программа рассчитана на 2,5 часа. Из них час — развлечение с тренером-аниматором и ещё полтора — аренда комнаты для чаепития.

Стоимость

2500 развлекательная программа + 300 рублей входной билет в будни (500 рублей — в выходные) на каждого ребёнка.

Квест

Сюжетная игра в замкнутом помещении со всевозможными заданиями и конечной миссией (по типу «12 записок») — очень популярное развлечение не только среди детей, но и взрослых. Неслучайно предложений в областном центре более чем достаточно.

Стоимость

2500-3000 (на компанию от 2 до 6 человек).

Приплыли

Отметить день рождения можно и на воде. В течение первого часа дети проходят эстафету в спортивном зале, второй час — занятия в бассейне (с инструктором) + хамам. После водных процедур малышам в игровой комнате предлагают перекусить.

Стоимость

От 6000 (на 10-12 человек) + от 300 рублей на человека праздничные угощения (в фитнес-клубах). В аквапарках развлекательная программа 1 час — 1700 +750 рублей с человека за входной билет.

Игровая комната

Горки, бассейны с шариками, верёвочные лестницы, карусели, батуты нравятся дошколятам. Здесь же можно организовать сладкий стол.

Стоимость

Аренда комнаты на 1 час 30 минут — 1500, 1 час работы аниматора — 1800, тематический день рождения — 5000 (до 10 человек) + сладкие угощения.

Памятка «НП»

Секреты торжества

1. По возможности приглашайте аниматора. Настоящий профессионал — залог удачного праздника. Найти его нелегко, займитесь поиском заранее: читайте отзывы на форумах, просматривайте видео.

2. Приглашать аниматора стоит на всё время праздника, иначе детская вечеринка может превратиться в бардак.

3. Вызвать ведущего на 60 минут всегда невыгодно. При более продолжительном заказе себестоимость часа будет ниже.

4. Выбирайте просторное помещение для проведения дня рождения — детям надо двигаться.

5. Не стоит слишком тратиться на еду. Вы не удивите детей бутербродами с красной икрой. Подойдёт всё, что можно брать руками и с приставкой мини: мини-пироги, мини-хот-доги, мини-рулеты.

6. Продолжительность праздника 2-2,5 часа. Дальше дети утомляются и начинают шалить.

7. Музыка должна быть на протяжении всего праздника — она создаёт настроение. Можно сэкономить, закачав музыку в планшет.

8. Если бюджет ограничен, купите надувные шары и сделайте из них букеты.

9. Заранее приготовьте мелкие призы и подарки: шоколадные монетки, леденцы, бумажные маски супергероев. Вы сильно не потратитесь, а дети будут счастливы.

10. Если вы стеснены в средствах, шоу мыльных пузырей, научные опыты и даже квест можно запросто устроить самостоятельно у себя дома. Времени и сил придётся потратить больше, зато восторга у ребятни будет не меньше, чем от работы целого профессионального агентства.