Галина Юдашкина показала милые архивные фото в честь дня рождения старшего сына

Сегодня в семье знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина праздник. Его внуку, сыну его дочери Галины Юдашкиной, исполнилось 2 года. Более того, несколько дней назад Анатолий, который раньше был единственным ребенком в семье, стал старшим братом.

В честь дня рождения сына Галина Юдашкина решила показать ранее не опубликованные в соцсетях снимки его крестин, а также несколько кадров, иллюстрирующих, как уже подрос мальчик.

Мой любимый зайчик, мой первый сыночек Анатолька, c днем рождения тебя, моя любовь! Ты для нас с папой все, мы постараемся и сделаем для тебя все в этой жизни, чтобы у тебя было самое счастливое детство! Очень тебя любим! ❤️❤️❤️

написала Галина Юдашкина.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) 4 Апр 2018 в 5:18 PDT В комментариях поклонники оставили множество добрых пожеланий и поздравлений. Они заметили, что родители будто бы сделали мальчику подарок в виде младшего братика, а также указали, что ребенок очень похож на своих маму и папу.

Напомним, Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо своего сына широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках.

О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца. Сын Аркадий появился на свет чуть менее недели назад — 28 марта.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) 31 Мар 2018 в 8:08 PDT Фото: Instagram / @gyudashkina

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!