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Галина Юдашкина показала милые архивные фото в честь дня рождения старшего сына
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Галина Юдашкина показала милые архивные фото в честь дня рождения старшего сына 

Letidor.ru 57 минут назад
Фото: Letidor.ru
Сегодня в семье знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина праздник. Его внуку, сыну его дочери Галины Юдашкиной, исполнилось 2 года. Более того, несколько дней назад Анатолий, который раньше был единственным ребенком в семье, стал старшим братом.
В честь дня рождения сына Галина Юдашкина решила показать ранее не опубликованные в соцсетях снимки его крестин, а также несколько кадров, иллюстрирующих, как уже подрос мальчик.
Мой любимый зайчик, мой первый сыночек Анатолька, c днем рождения тебя, моя любовь! Ты для нас с папой все, мы постараемся и сделаем для тебя все в этой жизни, чтобы у тебя было самое счастливое детство! Очень тебя любим! ❤️❤️❤️
написала Галина Юдашкина.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) 4 Апр 2018 в 5:18 PDT  В комментариях поклонники оставили множество добрых пожеланий и поздравлений. Они заметили, что родители будто бы сделали мальчику подарок в виде младшего братика, а также указали, что ребенок очень похож на своих маму и папу.
Напомним, Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо своего сына широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках.
О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца. Сын Аркадий появился на свет чуть менее недели назад — 28 марта.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) 31 Мар 2018 в 8:08 PDT  Фото: Instagram / @gyudashkina
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