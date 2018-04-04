Ещё
Калининградка и поляк не могут поделить общего ребёнка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Калининградка и поляк не могут поделить общего ребёнка 

Вести Калининград 47 минут назад
Фото: Вести Калининград
Жительница Калининградской области разошлась с гражданским мужем из Польши. Сейчас же она вынуждена прятаться с их общим сыном у своей матери. Отец ребёнка буквально охотиться на семью из посёлка Янтарный.
Оксана Колесник из Калининградской области познакомилась с польским бизнесменом Вецлавом в Германии, где она работала переводчиком. Между ними завязался роман, и девушка уехала к нему на родину. В Польше у них родился сын, но потом чувства угасли, любовь переросла в ненависть, и теперь бывшие влюбленные буквально сражаются за своего маленького сына Александра.
«Он орёт, что это его ребёнок, он его забирает. Ложится мне под машину, говорит, что там его проезжают, мучают. Грозиться моем матери, что он её «залатвит» убьёт, мне грозиться», — рассказывает Оксана.
По словам Оксаны, отец ребёнка забирал у неё малыша и пытался пересечь с ним границу, и даже хотел отобрать ребёнка в присутствии полицейских.
«Нанёс мне увечья, украл ребёнка, целый месяц таскал больного ребёнка. Потом виза кончилась его. Оставил ребёнка уехал, стал сейчас приезжать снова, угрожать, опять отнимать. Говорит, я тебя убью, угрожает, говорит, тебе плохо было, будет ещё хуже. Говорит, я его сделаю алкашом, всё время присылал мне видео с бутылкой, с горлышка как его поит», — говорит мама Оксаны Светлана Салихова.
Нам удалось встретиться с отцом Саши паном Вецлавом.
«Оксана выдумала, что я избил её мать, я всегда мирно относился к этим людям. Я в принципе согласен на всё, что предлагает Оксана. Главное для меня, чтобы у меня была возможность контакта со своим ребёнком», — рассказал Вецлав Мельчарик.
Сейчас Вецлав пытается отсудить Александра через международный суд.
«Первое, что нужно порекомендовать гражданке России, это инициировать судебные процедуры в России как можно скорее, потому что российское правосудие точно не даст в обиду гражданку России, мать. И признает право, что бы ребёнок остался с матерью», — заметил адвокат Максим Устинов.
Пока Оксана и Вецлав готовятся к суду здесь в Калининграде, у их сына из за стресса начались проблемы со здоровьем. Остаётся только надеяться, что родители все-таки договорятся, и у Саши будет счастливое детство.
Вести Калининград: последние новости
Жительнице Славска исполнилось 100 лет В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать яйца и куличи к Пасхе В посёлке Новоколхозное силами женского монастыря из руин кирхи возрождается православный храм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выглядит на 50»: Пынзарь поправилась и постарела46
Что в женской внешности отталкивает мужчин18
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью13
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына1
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью36
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение