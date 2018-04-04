Калининградка и поляк не могут поделить общего ребёнка

Жительница Калининградской области разошлась с гражданским мужем из Польши. Сейчас же она вынуждена прятаться с их общим сыном у своей матери. Отец ребёнка буквально охотиться на семью из посёлка Янтарный.

Оксана Колесник из Калининградской области познакомилась с польским бизнесменом Вецлавом в Германии, где она работала переводчиком. Между ними завязался роман, и девушка уехала к нему на родину. В Польше у них родился сын, но потом чувства угасли, любовь переросла в ненависть, и теперь бывшие влюбленные буквально сражаются за своего маленького сына Александра.

«Он орёт, что это его ребёнок, он его забирает. Ложится мне под машину, говорит, что там его проезжают, мучают. Грозиться моем матери, что он её «залатвит» убьёт, мне грозиться», — рассказывает Оксана.

По словам Оксаны, отец ребёнка забирал у неё малыша и пытался пересечь с ним границу, и даже хотел отобрать ребёнка в присутствии полицейских.

«Нанёс мне увечья, украл ребёнка, целый месяц таскал больного ребёнка. Потом виза кончилась его. Оставил ребёнка уехал, стал сейчас приезжать снова, угрожать, опять отнимать. Говорит, я тебя убью, угрожает, говорит, тебе плохо было, будет ещё хуже. Говорит, я его сделаю алкашом, всё время присылал мне видео с бутылкой, с горлышка как его поит», — говорит мама Оксаны Светлана Салихова.

Нам удалось встретиться с отцом Саши паном Вецлавом.

«Оксана выдумала, что я избил её мать, я всегда мирно относился к этим людям. Я в принципе согласен на всё, что предлагает Оксана. Главное для меня, чтобы у меня была возможность контакта со своим ребёнком», — рассказал Вецлав Мельчарик.

Сейчас Вецлав пытается отсудить Александра через международный суд.

«Первое, что нужно порекомендовать гражданке России, это инициировать судебные процедуры в России как можно скорее, потому что российское правосудие точно не даст в обиду гражданку России, мать. И признает право, что бы ребёнок остался с матерью», — заметил адвокат Максим Устинов

Пока Оксана и Вецлав готовятся к суду здесь в Калининграде, у их сына из за стресса начались проблемы со здоровьем. Остаётся только надеяться, что родители все-таки договорятся, и у Саши будет счастливое детство.