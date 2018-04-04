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Челябинец стал героем реалити-шоу, чтобы найти маму для своих детей
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Челябинец стал героем реалити-шоу, чтобы найти маму для своих детей 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
Житель Челябинска решил поучаствовать в откровенном телепроекте, чтобы найти жену и новую маму для своих детей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Сергей Чубаев работает руководителем отдела в государственной структуре. А дома его ждут двое детей — 5-летняя дочь Даша и 14-летний сын Максима. Их мужчина воспитывает вместе с бабушкой. При этом он мечтает встретить женщину, с которой сможет обрести крепкие стабильные отношения.
В будничной суете работающему отцу двоих детей непросто найти им новую хорошую маму. Поэтому житель Челябинска решил попытать удачу в телепроекте «Одинокий папа мечтает познакомиться».
«В реалити знакомство Сергея с потенциальной невестой начинается по скайпу, а продолжится уже у него дома. За неделю новообразовавшаяся семья проживёт маленькую жизнь», — отмечает пресс-атташе канал «Ю» Анастасия Заболотная.
Шоу уже стартовало на телеканале. В конце зрители могут узнать, останется ли молодая женщина в семье, или герои так и не обретут свое счастье.
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