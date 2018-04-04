Челябинец стал героем реалити-шоу, чтобы найти маму для своих детей

Житель Челябинска решил поучаствовать в откровенном телепроекте, чтобы найти жену и новую маму для своих детей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Сергей Чубаев работает руководителем отдела в государственной структуре. А дома его ждут двое детей — 5-летняя дочь Даша и 14-летний сын Максима. Их мужчина воспитывает вместе с бабушкой. При этом он мечтает встретить женщину, с которой сможет обрести крепкие стабильные отношения.

В будничной суете работающему отцу двоих детей непросто найти им новую хорошую маму. Поэтому житель Челябинска решил попытать удачу в телепроекте «Одинокий папа мечтает познакомиться».

«В реалити знакомство Сергея с потенциальной невестой начинается по скайпу, а продолжится уже у него дома. За неделю новообразовавшаяся семья проживёт маленькую жизнь», — отмечает пресс-атташе канал «Ю» Анастасия Заболотная.

Шоу уже стартовало на телеканале. В конце зрители могут узнать, останется ли молодая женщина в семье, или герои так и не обретут свое счастье.