Занятия по песочной терапии прошли в Сергиевом Посаде

В реабилитационном центре «Оптимист» в Сергиевом Посаде начались занятия по песочной терапии. Психологическое ноу‐хау снимает стресс и развивает воображение. Такие сеансы помогают не только детям, но и взрослым, например, больным после инсульта.

В кабинете есть песочница, много игрушек, цветные рисунки, а также специальная установка, которая проецирует на песок любые изображения. После терапии можно обсудить с ребенком природные явления, животный мир, но сначала — эмоции, так как именно они активизируют интерес к обучению и развитию.

Мне понравилось, что есть объем: двигается «вода», ребенок расслабляется в этом песке, работают руки, воображение, сенсорика

— Ольга Стрижевская.

Песочная терапия помогает в адаптации детей с особенностями здоровья. Такие занятия развивают пространственное мышление и воображение, так как у специальной установки есть сразу несколько развивающих программ.

Эта интерактивная песочница сразу дает человеку эмоции. Он в восторге, меняет режимы, готов исследовать пространство, понимая, что никакой опасности здесь нет, а прожить разные приключения он может

— Татьяна Грабенко.

В Сергиевом Посаде это не первый семинар по песочной терапии. В этот раз психологам было предложено написать индивидуальные программы по использованию такой реабилитации для детей.

Мы довольны тем, что линейка песочной терапии в «Оптимисте» сформирована. Есть обыкновенная песочница, есть кинетический песок, теперь — интерактивная песочница как квинтэссенция многих методик. Песочная терапия используется несколько десятков лет, она признана, многофункциональна, позволяет работать с детьми как без нарушений в развитии, так и с особенными детьми

— Ольга Солнышкина.

Сеансы песочной терапии помогают и взрослым, например, людям после инсульта. Постоянные сеансы позволяют в ранние сроки восстановить двигательную активность.