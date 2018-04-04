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Занятия по песочной терапии прошли в Сергиевом Посаде
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Занятия по песочной терапии прошли в Сергиевом Посаде 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В реабилитационном центре «Оптимист» в Сергиевом Посаде начались занятия по песочной терапии. Психологическое ноу‐хау снимает стресс и развивает воображение. Такие сеансы помогают не только детям, но и взрослым, например, больным после инсульта.
В кабинете есть песочница, много игрушек, цветные рисунки, а также специальная установка, которая проецирует на песок любые изображения. После терапии можно обсудить с ребенком природные явления, животный мир, но сначала — эмоции, так как именно они активизируют интерес к обучению и развитию.
Мне понравилось, что есть объем: двигается «вода», ребенок расслабляется в этом песке, работают руки, воображение, сенсорика
— Ольга Стрижевская.
Песочная терапия помогает в адаптации детей с особенностями здоровья. Такие занятия развивают пространственное мышление и воображение, так как у специальной установки есть сразу несколько развивающих программ.
Эта интерактивная песочница сразу дает человеку эмоции. Он в восторге, меняет режимы, готов исследовать пространство, понимая, что никакой опасности здесь нет, а прожить разные приключения он может
— Татьяна Грабенко.
В Сергиевом Посаде это не первый семинар по песочной терапии. В этот раз психологам было предложено написать индивидуальные программы по использованию такой реабилитации для детей.
Мы довольны тем, что линейка песочной терапии в «Оптимисте» сформирована. Есть обыкновенная песочница, есть кинетический песок, теперь — интерактивная песочница как квинтэссенция многих методик. Песочная терапия используется несколько десятков лет, она признана, многофункциональна, позволяет работать с детьми как без нарушений в развитии, так и с особенными детьми
— Ольга Солнышкина.
Сеансы песочной терапии помогают и взрослым, например, людям после инсульта. Постоянные сеансы позволяют в ранние сроки восстановить двигательную активность.
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