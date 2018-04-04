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Как воспитывают «гендерно-креативного» ребенка
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Как воспитывают «гендерно-креативного» ребенка 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Американка рассказала, как воспитывает своего ребенка «гендерно-креативным». С ней побеседовало издание The Cut.
Кил Майерс (Kyl Myers) решила, что воспитает ребенка свободным от всех половых предрассудков еще во время учебы в университете, где она занималась гендерными исследованиями. «Разумеется, между полами существуют биологические различия. Но как только я узнала, что гендер — это социальный конструкт, я поняла, что не хочу навязывать это ребенку», — объяснила она.
Майерс начала воспитание в таком ключе с момента рождения ребенка: она попросила акушерок не объявлять пол новорожденного. Она назвала его Зумер и отказалась сообщать родственникам, мальчик он или девочка. Сама она называет ребенка «они» и добавляет, что Зумер — гендерно-креативный, то есть может определять свой гендер, как пожелает нужным.
Она негативно относится к вопросам, какого пола ее ребенок: «Это то же самое, что спрашивать, что вероятнее с ним случится: расстройство пищевого поведения (чаще бывает у девочек) или смерть в автокатастрофе (чаще случается с мальчиками)».
Несмотря на воспитание, двухлетний ребенок различает мужчин и женщин и называет всех прохожих мамами или папами в отличие от пола. Майерс считает, что Зумер сможет окончательно определиться с собственным гендером в три или четыре года.
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