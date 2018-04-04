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Синди Кроуфорд рассказала, почему жалеет о своих откровенных фотосессиях
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Синди Кроуфорд рассказала, почему жалеет о своих откровенных фотосессиях 

Журнал ОК! 1 час назад
52-летняя Синди Кроуфорд стала героиней майского номера журнала Town & Country. В разговоре с журналистами супермодель рассказала об отношениях с детьми, о сложностях модельного бизнеса и о своих разочарованиях. Так, Синди призналась, что сожалеет об обнаженных фотосессиях, в которых принимала участие.
Посмотри, я часто снималась обнаженной. И единственное о чем я жалею, что меня смогли уговорить на это. Я не хочу, чтобы мои дети обернулись и подумали: «Боже, зачем она делала это». Я хочу, чтобы они понимали, что не имеют никакого отношения к этому.
Синди Кроуфорд
Несмотря на многочисленные съемки, в жизни Синди не было историй, связанный с сексуальными домогательствами. Однако она переживает, что подобное может произойти с ее детьми: Кайей или Пресли.
Будучи матерью двоих детей, которые связали свою жизнь с моделингом, я разумеется волнуюсь. Но будем откровенно честны. Мои люди пришли в этот бизнес, будучи уже известными. И люди знают, что я всегда заступлюсь за них.
Синди Кроуфорд
К слову, Синди Кроуфорд во всем поддерживает своего сына и дочь. Модель признается, что дети частенько обращаются к ней за советом, но она никогда не навязывает им свое мнение. Она считает, что воспитывать в первую очередь нужно себя, и тогда дети будут брать пример.
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