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Синди Кроуфорд помогает детям строить карьеру
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Синди Кроуфорд помогает детям строить карьеру 

Клео.Ру 52 минуты назад
Фото: Клео.Ру
Пресли и Кайя Гербер — одни из самых востребованных моделей сегодня. Брат и сестра появляются, иногда даже вместе, почти на каждом значимом показе мод, в рекламных кампаниях, участвуют в фотосессиях для журналов. Все это в определенной мере заслуга их матери и наставницы в профессии Синди Кроуфорд (Cindy Crawford).
В новой статье для майского номера издания Town & Country Синди показывает своим детям секреты профессии во время фотосессии на пляже и открывает подробности того, как именно она помогает сыну и дочери ориентироваться в жестоком модельном мире. Она говорит, что пока что помогает им управлять их карьерами.
«Я настраиваю их на то, чтобы они занимались этим, но пока они еще не готовы, — сетует Кроуфорд. — Сейчас они чаще просят: мама, просто скажи мне, что делать».
Пресли и Кайя должны чувствовать себя особенно удачливыми, учитывая, что в эти дни вся индустрия находится под впечатлением от движения, осуждающего домогательства. Многие женщины под хештегом #MeToo признались, как пострадали от харассмента. «Мне повезло, потому что у меня нет такой истории, — рассказывает Синди. — Будучи матерью молодых моделей, я очень беспокоюсь. Но давайте говорить начистоту, моим детям повезло, потому что их уже знают. Люди знают, что если что-то произойдет с ними, то придется иметь дело со мной».
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