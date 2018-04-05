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Дана Борисова устроилась на работу
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Дана Борисова устроилась на работу 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущую Дану Борисову назначили пресс-секретарем общероссийской общественной организации «Матери против наркотиков».
Борисова попросила своих читателей поздравить ее с началом нового пути — в качестве общественного деятеля. Девушка поделилась своими планами на будущее — вместе с родителями наркозависимых людей она будет выступать за поддержку создания реабилитационных центров для несовершеннолетних зависимых и законодательства в плане профилактики наркомании среди подростков.
Кроме того, Дана обещала выступить в поддержку инициативы обязательной проверки школьников старших классов на запрещенные вещества. Нужно отметить, что Борисова не случайно занялась такой проблемой. Несколько месяцев назад Дана вернулась из клиники, где лежала на реабилитации. Телеведущая обещала вернуться к нормальной жизни и устроиться на работу.
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