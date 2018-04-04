Прикройтесь, мамаша

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Ульяна, 31 год, трое детей (7, 5 лет и 2 года)

«Пока у тебя нет грудных детей, кажется, что это всё не проблема. Что, сложно прикрыться полотенчиком? Купить костюмчик для кормления или дома покормить? Грудные дети едят 9–12 раз в день, примерно через каждые два часа. И выбор каждая мамочка делает для себя сама.

Многие, родив ребёнка, забывают о том, что их дети умиляют далеко не всех. Меня, когда у меня не было детей, бесило, когда мамочки приходили с маленьким ребёнком во взрослое кафе: ребёнок не спит и кричит криком. А вокруг люди хотят пообедать и попить кофе в тишине. Сейчас, прежде чем зайти куда-то со своей оравой, — соизмеряю, насколько я готова принести неудобство незнакомым людям. А когда во время бизнес-ланча кто-то вываливает грудь четвёртого размера, как будто немного отвернувшись к стене, я лично видела, как мужчины пересаживались дальше. Потому что на это неприятно смотреть. Мне немного противно, если женщина не моя подруга или она не писаная красавица.

Вокруг могут быть взрослые дети (например, мой сын), который не видел женскую грудь, кроме моей в детстве. Он уже взрослый парень, понимает различие между мальчиком и девочкой, мы их с сестрой разделили в разные комнаты, и тут на тебе — голая грудь. С этой позиции я против. Но я и мамочек понимаю прекрасно: в нашем ритме жизни чем-то приходится пожертвовать, и многим вообще пофиг на чужое мнение, а такое мнение — тоже мнение.

Я кормила грудью прилюдно всего пару раз, когда не было выбора, прикрывалась полотенцем и курткой мужа. Для меня и моей семьи это неприемлемо».

Ирина, 28 лет, сын «Начнём с того, что самого ореола при кормлении не видно: это, можно сказать, так же как в декольте ходить. У меня были естественные роды дома, и этот процесс я тоже считаю естественным и не пойду никуда по углам прятаться из-за чьих-то комплексов. Но если для этого есть приспособленное место — только в «МЕГЕ» у нас видела, — тогда, конечно, туда.

Мне всё равно, кому там что кажется сексуальным. Все ханжи, которые против, вспомнили бы, как сами на свет появились. Муж против был, но потом понял, что сложно по-другому. Иногда я могу сцедить молоко, когда получается, а так не заморачиваюсь на этот счёт.

Только один раз была неприятная ситуация в кофейне (Ирина отказалась говорить название, но сказала, что это известная сеть. — М. М.). Молодой человек-бармен очень грубо попросил прекратить процесс или уйти. На улице была зима, я ему сказала: «Чтобы с твоей женой и ребёнком так поступили». Он ещё молод — потом поймёт.

Когда мой сын вырастет, его тоже не смутит вид женской голой груди. Надеюсь, он её будет видеть не только у кормящих мам, а где-нибудь ещё. Если мой муж будет смотреть на чужую грудь в таком контексте, я тоже не почувствую дискомфорта».

Комментарий специалиста

«Кормление младенца грудным молоком является естественным процессом. Так заложено природой. Очень часто процесс прикладывания к груди ребёнка совершается в присутствии родственников, старших детей.

Ничего особенного в этом нет. Если старший ребёнок не проявляет повышенного интереса к материнской груди, не имеет психических расстройств, не расторможен в поведении, не мешает матери кормить грудью младшего брата или сестру, то, пожалуйста, пусть присутствует при этом ритуале.

То же самое касается присутствия мужа и других людей. Если кормящую маму не смущает присутствие других людей, то противопоказаний для кормления грудью нет», — считает сексолог-психиатр Ольга Перова

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А вас смущают кормящие мамы? или считаете это естественным и красивым процессом? Делитесь мнениями в комментариях под статьёй.

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