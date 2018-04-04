«Где же органы опеки?»: Яна Рудковская рассказала о наказаниях в их семье

Не секрет, что юный наследник продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко растет в ежовых рукавицах. Мальчик с самого детства строит не только модельную карьеру, но и усердно занимается спортом. И хотя поклонники недоумевают, зачем отнимать у ребенка детство, мало кто знает, что на деле все куда строже и за любое непослушание маленький Саша подвергается наказаниям.

Знаменитый сын прославленного олимпийского чемпиона Александр Плющенко растет настоящим звездным ребенком. С малых лет мальчик принимает участие в различных фотосессиях для каталогов, работая моделью. Также публике хорошо известны и спортивные достижения наследника. Родители нисколько не сомневаются, что у них вырастет настоящий чемпион, который прославится на весь мир, а потому с умилением наблюдают за его успехами на льду, хвастаясь ребенком при каждом удобном случае. Очевидно, что подобные достижения — заслуга долгих и упорных тренировок, а также плотного расписания, в котором нет места играм и детским забавам. И потому с самого утра Саша отправляется на лед, где к 16 часам он только заканчивает свои тренировки, и это один лишь спорт. Стоит ли удивляться, что небезразличные поклонники переживают о том, что ребенок трудится наравне со взрослыми, и недоумевают, к чему нужны такие меры.

«Чтобы быть лучшим на планете, не нужно ребенка жалеть. Когда он встанет, надо сказать, что ты сегодня должен хорошо тренироваться, не подвести папу и тренера, быть лучшим. Да, мы ему внушаем, он действительно пятилетний ребенок, который заряжен на то, чтобы стать чемпионом», — заявила Яна. Впрочем, одних разговоров и увещеваний порой бывает недостаточно, и тогда решительно настроенным родителям приходится проявлять строгость. Ходит немало слухов о жестоком обращении с юным Гном Гномычем, который регулярно подвергается наказаниям со стороны своих родителей. Впрочем, Рудковская и не скрывает, что считает телесные наказание допустимым методом воспитания. Более того, продюсер открыто и без стеснения в подробностях описывает, как именно обращается с собственным сыном. «Многие меня упрекают за излишнюю жесткость. Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда. Но это такой маленький тоненький ремень. И что? И меня родители в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были… И что, из меня человек не вырос?» — обозначила свою позицию Рудковская.

Ее откровенное признание поразило многочисленных зрителей, которые никак не ожидали, что их догадки и предположения окажутся настолько правдивыми. Немало почитателей звездной семьи и вовсе осудили такое обращение с ребенком, отмечая, что на дворе уже 21 век и «физические наказания по расписанию» попросту недопустимы. Пользователи сети убеждены, что в свое время родители Яны нанесли серьезную травму ее мировоззрению своими методами воспитания, и теперь Рудковская проецирует это на своего сына, нанося ему непоправимый ущерб. «В нормальной стране после таких признаний семьёй бы заинтересовались органы опеки» «Неужели я читаю, как публичный человек заявляет о битье, наказаниях ребенка в интервью в 21 веке? Из тебя вырос такой же жестокий человек. Замкнутый круг. Твой гном, скорее всего, будет также бить и гнобить своих детей» «Уж лучше б не рожала. Не понимает разницы между воспитанием и жёстким подчинением» «Вы серьезно? Такова цена успеха? Это просто насилие в чистом виде, которое совершенно не нужно настоящему таланту» «Когда самые близкие причиняют боль и запирают в чулан, трудно оставаться нормальным» «Мне кажется, что и Плющенко тоже жестокий. Бедный малыш, тут никакие деньги ребёнка не будут радовать, одна будет отдушина, вырасти и кого-нибудь тоже отдубасить» «Вообще не понимаю, за что можно жестоко наказывать такого маленького ребенка, он ведь и в школу еще не ходит. Где же органы опеки?» «Хочется спросить, а дневной сон у ребенка есть? Он маленький, наверняка устает, капризничает» «Дело не только в боли, это же еще и ужасное унижение, тем более, если ребенка для этого еще и раздевают. даже воображать не хочу»

А некоторые почитатели бьют тревогу, считая, что Саша уже сейчас проявляет странные вкусовые наклонности. К примеру, любимая песня Гном Гномыча глубоко впечатлила поклонников, поскольку, как они отметили, ему еще рано слушать такие откровенные композиции.