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Пятилетний сын Яны Рудковской рассказал о суровых наказаниях
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Пятилетний сын Яны Рудковской рассказал о суровых наказаниях 

Passion.ru 54 минуты назад
Фото: Passion.ru
Скандал с телесными наказаниями в семье Яны Рудковской наделал немало шума в Сети. Статья о непростой жизни будущего чемпиона появилась даже на сайте британского издания The Daily Mail.
«Ну что, сегодняшний ньюсмейкер Саня ответил британской "Daily Mail" и всей западной прессе, а также к сожалению и российским СМИ о его жестком воспитании, в легкой непринужденной форме во время съёмочного процесса) Скорей всего западным СМИ не знакомо, что «Устами младенца глаголет истина»), а вот нашим журналистам надо сначала разобраться и не воспринимать все в буквальном смысле, и уж тем более утрировать все на свой лад и на свой изощренный ум, тем более по отношению к своим соотечественникам», — написала она.
В блоге Саши Плющенко тем временем появилось видео, в котором он рассказал правду о наказаниях.
Фото: instagram
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