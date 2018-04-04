Какие игрушки помогут вырастить успешного человека?

Sobesednik.ru узнал у психолога Анны Гарш, как эффективно помочь ребенку в развитии.

Многие родители обеспокоены развитием своего чада. Им хочется, чтобы ребенок сразу же все схватывал на лету, умел быстро приспосабливаться к ситуации и безболезненно социализироваться в обществе.

Психолог Анна Гарш:

— Малыш должен играть не только с мягкими игрушками и машинками, его нужно приучать и к интеллектуальным развлечениям. Например, это головоломки и всевозможные конструкторы. Они подойдут детям разного возраста. Малыши от года до четырех лет будут возиться с крупными деталями, строить башни и крепости. Также в игру можно добавлять любимые игрушки.

Подобные интеллектуальные развлечения помогут развить многие необходимые навыки для современной жизни: аналитические способности, абстрактное мышление, память, быстроту реакции, сообразительность и способность создавать что-либо своими руками.

Во-первых, происходит развитие мелкой моторики. Это способность выполнять различные движения точно, быстро и скоординированно с нервной, костной и мышечной системой. Ребенок будет щупать детали, примерять их, чтобы они легко подходили друг к другу, что будет вырабатывать у него ловкость кистей рук, пальцев. Также моторика связана с вниманием, зрением и общим восприятием и речью. Ведь в головном мозге речевой и моторный центр расположены по соседству. Поэтому при активном развитии одного из них начинает активизироваться и другой. При создании чего-то целостного чадо невольно будет рассказывать, что хочет составить из деталей. В наше время умение говорить — один из самых главных способов передачи информации, формирования собственного имиджа и вообще неотъемлемая составляющая успешной социализации в обществе. Во-вторых, конструкторы помогают научиться ориентированию в пространстве. Малыш будет выбирать из множества деталей нужные для того, что хочет построить. Он будет представлять фигуру, тем самым расширять границы образного мышления. В-третьих, будет учиться усидчивости и концентрации внимания, что важно для дальнейшей выработки целеустремленности. В-четвертых, ребенок начнет логически рассуждать и пытаться самостоятельно справиться с задачей.

Главное, при покупке обратить внимание на сложность деталей и уровень игры.

Выбранная не по возрасту головоломка может не оправдать ожиданий чада. Например, слишком навороченный конструктор будет для малыша сложным. Однако простой для ребенка постарше может оказаться неинтересным.