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«Все больше похожа на маму»: Елена Темникова показала фото с дочкой
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«Все больше похожа на маму»: Елена Темникова показала фото с дочкой 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Елена Темникова показала фотографию, на которой предстала вместе со своей подрастающей дочкой Сашей. Поклонников умилил снимок маленькой широко улыбающейся девочки, и они отметили, что она на их глазах все больше приобретает сходство со своей звездной мамой.
Фанаты признались, что не заметили, как быстро пролетело время, и из обычного ребенка Саша превращается в маленькую принцессу, приобретая интересные очертания лица, к тому же у нее уже отросли волосы, и мама делает ей милые хвостики. А последний фотоснимок Саши не смог оставить равнодушным ни одного поклонника её мамы. Искренняя детская улыбка вызвала у комментирующих много положительных эмоций. «Улыбашки», — подписала фото Елена.
Пользователи сети признались, что если раньше Александра была больше похожа на папу, то сейчас она начинает напоминать маму. Малышка унаследовала миловидные черты лица Темниковой, поэтому, по словам фанатов, повзрослев, она только и будет отбиваться от настойчивых поклонников. Кстати, у трехлетней девочки уже есть свои подписчики. Мама завела ей Инстаграм и публикует в нем фотоснимки и видео с дочкой. К слову, следят за жизнью ребенка около девяноста тысяч интернет-пользователей, они с удовольствием смотрят, как растет Саша, и оставляют множество комментариев. «Все больше похожа на маму» «Какая прелестная девочка!» «Вот это улыбка» «Солнышко, мамина радость!» «Какая лучезарная малышка..»
Несмотря на популярность, Елена Темникова всегда находит время на воспитание своей дочери. Она регулярно демонстрирует это в своем микроблоге. Недавно маленькая Саша готовила печенья под руководством мамы.
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