Инструкция молодого отца

СодержаниеЗачем ребенку родители?Как и чему учить?Драмкружок, кружок по фотоСделай его счастливым

Воспитание из сыновей не просто «настоящих», а счастливых и самостоятельных мужчин — дело непростое. Телевизором и учебниками тут не обойтись, ну а умные советы из книг порой настолько расплывчаты, что и времени тратить не стоит. Как и что делать, чтобы обеспечить ребенку не квартирку к окончанию института, а возможность самому на нее заработать (и не растратить эти деньги на фоне ипотеки)? Как заставить заниматься делом, а не болтаться по подворотням и пить? Как при этом, не измочалив ремень, научить его слушать слова взрослых и уважать чужую позицию? MedAboutMe расспросил обо всем отца-практика по воспитанию сыновей в «хорошем мужском стиле».

Зачем ребенку родители?

«Правильный мужской стиль» воспитания — это когда на выходе человек может сам отвечать за свои поступки и решения. Он не только про мальчиков, про девочек тоже. Но у мальчика должен быть пример отца для себя, а у дочери — пример будущего мужа. На сына отец влияет больше, и больше шансов вырастить «настоящего мужика».

Для этого у ребенк должна быть свобода выбора, и чтобы эту свободу он сам и обеспечивал. Хочет носить штаны, которые вчера кашей замызгал — так пусть постирает и носит, не ждет, пока мать все сделает. Хочет яичницу вместо каши на завтрак — встает и делает. Хочет новых игрушек — значит, надо на них заработать, для начала хоть мытьем посуды.

Возникает вопрос: зачем такому ребенку родители? Правильно, после 18-ти «предки» переходят в разряд друзей и советчиков, нужен совет — пришел и спросил. А до этого отец с матерью учат и как штаны стирать, и как яичницу жарить, и почему вместо айфона двухметровому малышу картошку на зиму надо запасти или купить тот же айфон, но маме, потому что она-то заработала, а дитятко пока нет.

Как и чему учить?

В моем доме — мои правила, в твоем — твои. Это все родители говорят, но мало кто выполняет. Значит, в своем доме вместе с женой вырабатывается устав, и ничего особенного там нет, но за правилами все следят. Никто не ходит в грязном, никто не капризничает над тарелкой, все моются раз в день и чистят зубы два раза — это для начала. Потом никто не хамит, не приходит домой в час ночи с перегаром и не забывает позвонить, если задерживается, и т. д. Ни мать, ни отец, ни ребенок.

До школы у ребенка особенного выбора нет, если ему не предлагают. Пойти на площадку или в парк, если есть свободное время, можешь выбрать сам. Если нет времени — дружно топаем с мамой в магазин и не ноем у кассы. Хочется что-то купить себе? В следующий раз составляешь со взрослыми список покупок, и в него вписывают одну для тебя. И за запасами хлеба/молока/своей каши следи сам, такая работа теперь, заканчиваются — галочку на листике поставь, а то и цифру впиши. Очень помогает, кстати, развивать арифметические способности.

С первого класса к этой арифметике можно добавлять задачи посложнее: хочешь пельменей? Сколько стоит кило в магазине? А кило фарша (ладно, тесто не считаем)? Налепишь себе — можешь на разницу накупить своих монстров, сколько выйдет, кстати? Решил в школе к обеду «Сникерс» прикупить на деньги со школьной карточки? Сколько он там стоит? А в магазине? Считай, сынок, лишних денег на карточке не будет.

Так во всем: хочешь сам выбирать — получай обязанности в нагрузку. Неудачный выбор? Ну, сам себя ограничил и наказал, в другой раз до магазина со «сникерсом» дотерпишь. Хочется гулять или в гостях сидеть полдня? Сделал все уроки, молоко посчитал, посуду помыл или что там в списке дел — иди спокойно. А вот про телевизор и планшеты разговор отдельный: если все в семье «давят диван» вечерами и по выходным, то и требовать нечего. А так лет до 10 стоит все это дело свести почти к нулю, ничего там такого полезного на экране, чему не могли бы научить родители, нет. А вреда масса.

«У всех есть смартфоны, а у меня нет» решается простыми делами: сын чувствует себя ущербным среди уткнувшихся в монитор одноклассников? Ну так пусть он расскажет, на какую высоту залез на скалодроме вчера, какого робота паяет по вечерам, как с отцом ножички метает в мишень, как «вот такую рыбу» на червя поймал. Авторитет смартфоном не меряют, его опытом зарабатывают. И вот тут нужны родители, а не их кошельки.

Про деньги вообще особый разговор: карманные финансы — они личные. Как хочет детка, так и тратит, один раз до колик объесться шоколадом каждому надо. А вот выдавать их можно сначала на неделю, а потом на месяц, накупил «сникерсов» первого числа — привет, сам сиди весь месяц без копейки. Лимит денег растет с возрастом, как и аппетиты, это понятно. Но растут и обязанности: вот дополнительная тысяча в месяц, но телефон с интернетом оплачиваешь сам. Нет денег на счету — значит, тариф у тебя «все входящие от родителей бесплатно», дальше сам думай. Чем старше — тем больше возможностей. Новые кроссовки, планшет и скейтборд вполне стоят того, чтобы на них накопить.

Не хватает денег — сам, отец, поищи, покажи, как подростку можно на комп заработать. Может, у соседа первоклассник-лоботряс математику не усваивает, собачек надо выгуливать, в парикмахерской пол некому подметать, в типографии курьер на пару часов в день нужен. А то и программы тестировать, матери с переводами помогать, да что угодно, лишь бы работал всерьез и деньги сам зарабатывал. Да, на первой работе обычно тошно: все тусят, ты пол метешь. Зато они потом к папке за рублями бегают, а ты в собственный карман залезаешь и платишь за собственный скейт. Это и круто, и помогает финансовую грамотность наращивать. К институту научится рассчитывать бюджет на месяц вперед (и список покупок в дом вызубрит).

Драмкружок, кружок по фото

Кружки и секции — отличная штука. Но: пусть сам выбирает, а не бабушка, мечтавшая о внуке-Паганини. Пусть пробует все, хоть бальные танцы, понравилось — вперед, сынок! Но не так, чтобы «мама, я хочу, наверное, в гольф играть», и мама бежит закупать клюшки и спецфутболочку, чтобы потом в углу пылились. Сам выбирает, сам пробует, сам доказывает, что нравится и будет ходить.

Не хочет дитятко в секции — не надо настаивать. Приятнее на улице болтаться? Создай ему круг интересов, которые в подъездах и на лавках не разделяют. Чтобы семки с пивом были неинтересны, и не нудеть, что «вот хорошие дети умные мастер-классы смотрят» или «да я в твои годы», а показать, что отец умеет. Карикатуры рисует, причем аэрографией и на стенках, на диджейском пульте музыку накручивает, сам курсы на «курсере» проходит, и интересно отцу это все. Пусть учится, пусть, как с секциями, пробует все, до чего может дотянуться, сам найдет со временем, что ему по сердцу. Вот тогда и поддержать всеми силами, и порадоваться, и подсказать можно. И сам учись, отец, дети — они стимулируют к новым знаниям, только своим примером и можно вытянуть ребенка в настоящую жизнь.

Сделай его счастливым

Главное: поддержка. Да, отец может и высказаться, и покритиковать — один на один. Для остального света семья за своих стоит стеной. Никто ребенка не имеет права унижать, пусть он хоть на ковре у директора школы за разбитые окна стоит — вина отдельно, стоимость стекол отдельно. С виной и карманными деньгами, из которых стекла будут финансироваться, дома разберемся, говорите по существу, товарищ директор. И своих друзей, и родственников к тому же приучать: ребенок — человек, а не кто-то на побегушках. Хочешь от него добиться чего-то вне стандартных правил — попроси, замотивируй. Чтобы он сам потом не бегал за пивом для друзей и не подрывался на работу в ночь, когда другие спят спокойно, чтобы показать себя хорошим мальчиком. Счастливый человек самодостаточен.

Хочешь показать свою любовь? Будь с ребенком. Сходи в поход, своди на охоту, гвозди вместе забивай, научи цепь на велик наматывать, первые усы брить, картинки фотошопить и скрипты расставлять, фанфики читать и писать тоже. На гитаре три аккорда разучи, чтобы «smoke on the water» умел, рэп сочини, сходи на концерт и послушай с ним, о чем это они там. И скажи, что музыка тру, но ты больше по старичкам. Купи при нем презервативы, и пусть хоть инструкцию почитает, а заодно знает, что отец тоже в курсе, и спросить у него про девочек можно влегкую. Сними, наконец, к 18-ти годам ему комнату и помоги с подработкой, пусть совмещает учебу и заработок. А не справится — вернется домой, где «мои правила».

Сделай все, чтобы он мог самостоятельно жить и справляться с трудностями. Чтобы ему было интересно, пусть и нелегко, даже без тебя.

Любишь — отпусти.

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