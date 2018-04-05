Что делать, если ваш ребенок никому не нравится

Тут одна мама решила честно признаться в том, что ее дочь слишком часто ужасно себя ведет, и это бесит и мучает всех вокруг. Она не хочет называть своего имени, но зато очень откровенно рассказывает о своих чувствах по отношению к дочери.

— День, в который я поняла, что моя дочь и есть тот самый ужасный ребенок, стал для меня поворотным. Именно тогда я поняла, что мне постоянно стыдно за дочь и за ее поведение. И вот я стала думать: это что-то не так с ней или со мной? Каким образом я умудрилась родить и воспитать такого неприятного ребенка?

Это был обычный день. К нам в гости пришли друзья, которых мы хорошо знаем и приглашали до этого уже миллиард раз. Моя пятилетняя дочь и ее подруга четырех лет играли в догонялки. И вот моя дочь, поняв, что не может догнать подружку, устроила ужасную истерику. Она рыдала и орала, что та должна бежать медленнее, иначе она никогда больше не будет с ней играть. Я посмотрела сначала на свою дочь, потом на ее подругу — безумно улыбчивого и послушного ребенка, и поняла, что, кажется, моя дочь не из тех детей, к которым легко испытывать симпатию.

Нет, я не просто так обо всем этом пишу. Это же был не единичный случай. Такие ситуации случаются у нас постоянно. Неважно, находится она одна дома, играет ли с сестрами или друзьями, или общается с другими взрослыми — ей нужно командовать. Она постоянно что-то требует. В магазине она непременно будет орать и валяться на полу, прося купить что-что, что ей на самом деле даже не нужно! Она моментально выходит из себя, начинает кричать и в пять лет устраивает истерики, на которые способны только двухлетки. Она часто бывает груба с людьми. У нее постоянно меняется настроение. Она никогда не хочет делиться и сходит с ума, если кто-то берет ее игрушки (пусть даже эта старая дурацкая штука ей давно неинтересна). Ей всегда нужно, чтобы все было так, как хочет она. И если этого не происходит, она впадает в бешенство. Она постоянно манипулирует и думает только о себе. И никогда не промолчит, если ей что-то не нравится. Если ей не симпатичны вы или то, что вы делаете, не сомневайтесь — она обязательно вам об этом сообщит.

Я против навешивания на детей ярлыков, но давайте посмотрим правде в глаза: моя дочь обладает крайне неприятным характером. Она излишне уверена в себе, упряма и недружелюбна. Каждый раз, когда мы встречаемся с кем-то из друзей, я чувствую, будто хожу по минному полю: никогда не знаешь что взбесит ее в следующий момент.

И это особенно тяжело для меня как для человека, который старается поддерживать с окружающими хорошие отношения. Нет, я не лезу из кожи вон, чтобы всем понравиться, но горжусь тем, что веду себя с людьми уважительно и доброжелательно. Мне хочется, чтобы им было легко и приятно в моем обществе. И меня бесит, что моему ребенку на это наплевать. Раньше мне говорили, что она подрастет и станет проще. Но нет — проще не становится.

Более того, с возрастом она научилась кричать еще громче и оперирует еще более грубыми словами. Короче, как ни крути, она была такой всю свою жизнь — такой и остается. И кажется, это никогда не изменится. Моя дочь это живая иллюстрация понятия «трудный ребенок». И я хочу научиться любить и принимать ее такой, какая она есть. Я не хочу постоянно сравнивать ее с другими не в ее пользу. Но правда в том, что я постоянно думаю: как хорошо было бы, если бы она хоть наполовину была такой же, как остальные дети. Милые, добрые и вежливые.

Так что, если вам не понравится общаться с моей дорогой дочерью, я пойму вас. Она мне и самой очень часто не нравится. Но я ее мать и люблю ее. И главное, что меня утешает, — я вижу в ней потенциал. Я вижу ее силу и уверенность и замечаю в ней много хорошего. Например, радуюсь тому, как она пытается рассмешить младшего брата, умиляюсь нежности, с которой она гладит нашу собаку, отмечаю, как уверенно она чувствует себя в комнате, полной незнакомых людей, пока все остальные дети стоят, вцепившись в родительскую ногу. В очереди Старбакса она спокойно поворачивается к незнакомцу и вежливо называет свое имя, на детской площадке легко подходит к детям и говорит «Давай дружить!». Она постоянно обнимает меня, целует, дарит мне самодельные бусы и рисует меня в образе Рапунцель. Короче, я знаю какой милой может быть моя дочь.

Но как быть с окружающими? Они-то не живут с ней. Если им повезет, то она продемонстрирует им все свое очарование. Но обычно бывает наоборот. Люди непременно наблюдают, как она с кем-нибудь ссорится, орет, рыдает или попросту проклинает всех вокруг. Извините. Простите. Я очень стараюсь, но пока вот так.

Хотелось бы надеяться, что однажды настанет тот день, когда я перестану напрягаться всякий раз, когда нам приходится взаимодействовать с другими людьми.

Но пока дела обстоят так, хочу дать пару советов окружающим. Не бойтесь спорить с моей дочерью в таким моменты. Ваш ребенок имеет право играть в ту игрушку, в которую хочет. Он не обязан поддаваться только потому, что моя дочь хочет выиграть. Честно — я буду даже рада, если кто-нибудь спустит ее с небес на землю. Дайте своим детям возможность повредничать — иногда это полезно. Моей дочери нужны друзья (а их у нее, боюсь, скоро совсем не останется, если дела пойдут так же), но ей также нужно, чтобы кто-то мог дать ей отпор. Все мои воспитательные методы вроде мягких напоминаний о вежливости и необходимости делиться — провалились. Возможно, грубое противодействие сработает лучше.

Хотелось бы надеяться.