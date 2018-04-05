«Вот это руководитель!»: Юлия Михалкова провела мастер-класс по уборке

Участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова устроила день чистоты в возглавляемом ею центре правильной и красивой речи. К этому действу актриса подключила не только учеников, но и детей своих подруг. Юлия рассказала им о русских народных традициях и провела мастер-класс по уборке и поддержанию чистоты.

Юлия является активным общественным деятелем и принимает участие во многих мероприятиях. На днях актриса решила устроить день чистоты и в собственном центре. В своем Инстаграме Михалкова рассказала, что пока ее подруги были в салоне красоты, их дети остались в аудитории центра и она стала разговаривать с ними об истории и русских народных традициях. Михалкова рассказала детям, что во время последней недели Великого Поста, «страстной седмицы», каждый день недели посвящен определенному занятию. И, в соответствии с этой традицией, Юлия решила провести в своем центре генеральную уборку, чтобы избавиться от всего плохо, лишнего и нечистого. О результатах актриса написала в новой публикации.

«Теорию закрепили практикой: научила девочек, как правильно мыть окна, пыль протирать. Им понравилось, обещали теперь в своих комнатках поддерживать чистоту. Вот мамы-то обрадуются!» Подписчикам Юлии подобная инициатива пришлась по душе. Многие были удивлены и восхищены, что она, будучи руководителем, все равно участвует в уборке центра. Подобный мастер-класс показался поклонникам очень полезным для детей, а кто-то и вовсе вдохновился последовать примеру Михалковой и также провести генеральную уборку у себя дома.

«Вот это руководитель! Это самый прекрасный пример для детей.» «Я вас снова зауважал! На сцене дурочку играете, а в жизни такая молодец!» «Юля, какая Вы молодец! Наблюдаю за вами, сколько вы всего хорошего, прекрасного и доброго делаете для людей! Вот побольше нашей стране, таких, как вы.» «Юля, Вы умница! Детей поучительно с детства приучать к чистоте себя и вокруг себя. Что посеем, то и пожнем!»

Многим поклонникам Юлии Михалковой интересно, когда же и она обзаведется детьми. Актриса призналась, что ее часто спрашивают о планах на будущее и месте семьи в нем. О том, что для нее важнее, творчество или личная жизнь, Юлия рассказала в своем Инстаграме.