17 привычек, которые сделают вас самой счастливой мамой на свете

Есть мамы, на которых мы смотрим и завидуем. Они всегда выглядят энергичными и жизнерадостными. Что же они делают, чтобы быть счастливыми?

Вот 17 пунктов: повторяйте их и тоже будете излучать счастье!

Просите о помощи

Счастливые мамы никогда не боятся попросить родственников или друзей о помощи. А замученные и уставшие женщины пропускают выходные на природе и ночные просмотры фильмов только потому, что не могут найти няню или родственника, который посидит с ребенком.

Помните, счастливые мамы просто говорят:

«Пожалуйста, помоги мне! И ты можешь рассчитывать и на мою помощь».

Идите гулять прямо сейчас

Вы уже были на улице сегодня? Свежий воздух, солнечный свет и природа — все это поднимает женщинам настроение.

Мамы могут получить этот положительный заряд, даже толкая качели и качая коляску. Окиньте взглядом детскую площадку, кто из мам выглядит счастливой? У вас есть отличная возможность познакомиться с ней!

Планируйте развлечения

Ежедневная работа счастливой мамы очень тяжелая, и иногда бывает сложно найти время для отдыха. Уберите подальше будильники, домашние дела, дедлайны и начните расслабляться:

впустите в свою жизнь закаты, песочные замки и карточные игры.

Отдыхая с семьей, вы вспомните, почему так много времени тратите на стирку вещей этих людей.

Оторвитесь по полной

Вы называете его «милый», а он вас — «сладкая», но достаточно ли романтики в этом? По-настоящему счастливые мамы любят быть занятыми каждую минуту. Проведите время с мужем — и это заставит вас улыбаться.

К тому же, неплохо, когда рядом со счастливой мамой находится такой же счастливый папа.

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Ешьте, спите и будьте жизнерадостной

Долго не спать, когда на руках маленький ребенок, — это настоящий подвиг. Но чем раньше вы вернете себе здоровый восьмичасовой сон, тем лучше.

Наслаждаясь отдыхом, не забудьте, что всегда лучше съесть овсянку с бананом, а не выпить второпях чашку кофе и доесть обед за ребенком.

Занимайтесь спортом

Казалось бы, счастливые мамы, полные энергии, точно должны принимать антидепрессанты. Или как минимум — пить алкогольные коктейли. Ничего подобного!

Единственный «наркотик» счастливых мам — это ежедневные упражнения.

С этой привычкой сложно не согласиться: тренировки делают нас счастливыми, и мы чувствуем, как весь накопившийся негатив уходит. Для мамы спорт — это отличная возможность почувствовать себя немного самовлюбленной, ведь она занимается для себя любимой и делает это не в окружении детей, а в компании таких же взрослых.

Позвольте себе немного одиночества

Быть одной — не значит быть одинокой. Очень важно отдыхать от детей. Выберите свой способ — это может быть покер с подружками или приятное времяпрепровождение в ванной с журналом.

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Будьте доброжелательной к окружающим людям

Большинство счастливых матерей регулярно делают что-то для других людей. Будь то приготовление лазаньи для семьи, в которой недавно появился младенец, или визит к пожилому другу.

Помните, ваша помощь — это дополнительный депозит в банке кармы.

Цените то, что имеете

Счастливые мамы не соревнуются и не сравнивают себя с другими. Ни они сами, ни их дети, ни машины не должны быть лучшими. Зависть уже не раз разрушала человеческое счастье.

Древнегреческий философ Эпиктет однажды сказал:

«Быть счастливым лучше, чем быть богатым. Любите то, что имеете».

Проводите время с друзьями

У счастливых мам есть близкие подруги-мамы. Знать, что вы в одной упряжке — ключ к успеху. От мелких неприятностей до серьезных проблем — все выслушают ваши друзья, а вам станет легче.

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Балуйте себя

Счастливые мамы иногда покупают сами себе цветы, если никто другой не подумал об этом. Они ходят на обед со своими мужьями, делают косметические процедуры или занимаются своей машиной просто так — для удовольствия.

Нарушайте правила

Правила созданы для того, чтобы их нарушать. Например, счастливая мама может иногда разрешать своей 4-летней дочери принимать ванну вместе с таксой, а по дороге домой предложит сыну-подростку внепланово забежать в ресторан и попробовать дорогой десерт.

А все потому, что счастливые мамы знают, как превратить рутину в волшебство!

Иногда разделяйте детей

Находите возможность разделить детей друг от друга и проводить время с каждым из них отдельно. Никто не отвлекает, не шалит, не соперничает. Одно удовольствие!

Думайте о будущем позитивно

Если вдруг ваша счастливая семейная жизнь окажется под угрозой, напомните себе, что все проходит — и плохое, и хорошее. Счастливые мамы знают, что после неприятных моментов наступают радостные дни!

Прощайте и забывайте

Мы все хотим жить идеально и все всегда делать правильно. Но иногда мы разочаровываемся, теряем терпение, становимся непоследовательными и начинаем давать детям конфеты ежедневно…

К сожалению, наши личные печали отражаются на наших детях.

Самые счастливые мамы знают, что даже у лучших из нас бывают тяжелые дни. Они отпускают проблемы, занимаются фитнесом и просто планируют будущий отпуск.

Смейтесь до слез

Дети любят видеть своих мам улыбающимися. А исследования показывают, что наш мозг начинает вырабатывать серотонин не только во время смеха, но и при одновременном моргании и приподнимании уголков рта. Такие упражнения с лицом, по крайней мере, заставят вас выглядеть очень странно, что вызовет смех у ваших детей.

Смех вместе с детьми — один из главных секретов счастливых мам.

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Обнимайтесь

Счастливые мамы обнимают своих детей каждый раз, когда выпадает шанс. И это дальновидно, ведь этих шансов с поступлением в начальную школу будет все меньше и меньше. И они совсем исчезнут, как только ваш любимый ребенок получит водительские права. Конечно, второе утверждение — всего лишь шутка!

Просто не забывайте пользоваться советом счастливых матерей — «Берите от жизни все, что она вам дает прямо сейчас!».

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