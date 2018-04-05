5 простых способов увлечь ребенка наукой с помощью мультгероев и книг

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпускает настоящую фикситеку, пока готовы пять книг: «Электричество», «Механика», «Общение», «Игрушки», «Творчество». Рассказываем, почему маленькие человечки так нравятся детям и почему они разбудят интерес к науке. Обучение и развлечение Лучше всего дети усваивают информацию в игровой форме. Интересный сюжет и яркие иллюстрации нужны для того, чтобы ребенок не потерял интерес к теме через три минуты. Например, в книге про фиксиков «Фикситека. Электричество» героиня Шпуля посадила лимонное дерево. А чтобы оно скорее дало ростки, решила снабдить его энергией — закопала в землю батарейки.

По счастливому совпадению в тот же день на уроке Дедус рассказал ученикам про батарейки: когда их придумали, как они работают и еще почему их ни в коем случае нельзя выбрасывать или закапывать в землю. Так маленькие читатели вместе с героями выясняют, как устроены батарейки и по какому принципу они работают. Увлекательный сюжет помогает детям глубже вникнуть в тему и запомнить интересные факты. Простые объяснения Наука — сложная область. И объяснить некоторые явления и принципы работы вещей обычным языком совсем нелегко. Поэтому некоторые родители затрудняются ответить на самые простые детские вопросы: как пишет ручка? почему говорящая игрушка говорит? как работает фотоаппарат?

Вот как объясняет герой книжки «Фикситека. Механика» принцип работы рычага: он сравнивает его с качелями, которые знакомы каждому ребенку. А еще раскрывает главный секрет рычага — длину плеча.

Авторы находят понятные метафоры, интересные сравнения и хорошие примеры.

Яркие иллюстрации Современные дети обладают визуальным восприятием: вокруг нас постоянно мелькают картинки, которые иногда объясняют лучше текста. Это также касается научных явлений. Рассказать о них и удержать интерес ребенка помогают хорошие иллюстрации.

Вот, например, отрывок из книги «Фикситека. Творчество». Даже просто взглянув на картинку, ребенок может понять, как работает фотоаппарат. Иллюстрации — важная часть детских книг. Забавные герои Заметили, как часто в энциклопедиях появляется забавный герой, который путешествует с читателем на протяжении всей книги? Детям нравится, когда в книге есть персонажи, похожие на них: с теми же проблемами, шутками и образом мышления.

Благодаря им они лучше понимают материал.

Вот почему детям нравятся фиксики: они любопытные, современные и маленькие. Например, в книге «Фикситека. Общение» они вместе с читателем выясняют, как работает сотовый телефон, видеофон и микрофон. С любимыми героями гораздо легче понять, как устроены знакомые вещи. Попробуй сам Нет ничего более впечатляющего, чем личный опыт. Поэтому так важно, чтобы ребенок смог увидеть какие-то явления своими глазами. Вот почему в книгах часто рассказывают про опыты, которые можно проводить дома.

В книгах о фиксиках некоторые вещи тоже можно проверить самостоятельно. К примеру, в книге «Фикситека. Электричество» герои узнают, что в игрушечной железной дороге электроэнергия поступает через… рельсы! То есть каждый рельс — это еще и провод, по которому течет ток. И если дорога не работает, надо просто соединить рельсы — и поезд пойдет!

Наверняка ребенок тут же захочет проверить этот факт сам.

А вот в книге «Фикситека. Игрушки» Дедус рассказывает про калейдоскоп: оказывается, он будет работать, даже если вместо стеклышек туда положить другие предметы! Ваш маленький любознайка точно захочет убедиться в этом сам и посмотреть, так ли все устроено. Изучать науку можно уже с четырех лет. Это совсем не рано, ведь ребенок каждый день сталкивается с изобретениями и открытиями: например, пользуется сотовым телефоном, пишет ручкой, захватывает мир с помощью игрушечных роботов. Открывайте правильную книгу — и вперед! По материалам книг издательства «Манн, Иванов и Фербер» «Фикситека. Электричество», «Фикситека. Механика», «Фикситека. Общение», «Фикситека. Игрушки», «Фикситека. Творчество».

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