В Башкирии приставы отыскали ребёнка, вывезенного матерью из Израиля

В Стерлитамаке судебные приставы отыскали ребёнка, увезённого из израильского города Назарет. Отец мальчика обратился к российским властям с просьбой отыскать его сына, уехавшего вместе с женой.

Мама мальчика привезла его к себе на родину с согласия отца, но сообщать ему о том, что назад возвращаться не собирается, она не стала.

— Двухлетнего ребёнка вместе с его мамой нашли в одной из квартир Стерлитамака. При встрече с представителями Службы судебных приставов и органов опеки женщина настаивала на том, что сын постоянно проживает с ней, — рассказали в ведомстве.

Информацию о местонахождении женщины направили в департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Минобразования РФ . Данные о местонахождении малыша отправили отцу, и тот согласился пойти с супругой на мировую.

Не так давно приставы помогли отыскать двоих детей, которых россиянка без ведома мужа вывезла из Германии. Супруг женщины рассказал, что она собрала двоих совместных детей и испарилась. Мужчина предположил, что та может находиться в Башкирии.

Маму убедили одуматься и вернуть ребят на родину. Сейчас женщина вернулась с детьми в Германию и поселилась недалеко от мужа.