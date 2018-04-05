Ещё
В Башкирии приставы отыскали ребёнка, вывезенного матерью из Израиля
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Башкирии приставы отыскали ребёнка, вывезенного матерью из Израиля 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Стерлитамаке судебные приставы отыскали ребёнка, увезённого из израильского города Назарет. Отец мальчика обратился к российским властям с просьбой отыскать его сына, уехавшего вместе с женой.
Мама мальчика привезла его к себе на родину с согласия отца, но сообщать ему о том, что назад возвращаться не собирается, она не стала.
— Двухлетнего ребёнка вместе с его мамой нашли в одной из квартир Стерлитамака. При встрече с представителями Службы судебных приставов и органов опеки женщина настаивала на том, что сын постоянно проживает с ней, — рассказали в ведомстве.
Информацию о местонахождении женщины направили в департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Минобразования РФ. Данные о местонахождении малыша отправили отцу, и тот согласился пойти с супругой на мировую.
Не так давно приставы помогли отыскать двоих детей, которых россиянка без ведома мужа вывезла из Германии. Супруг женщины рассказал, что она собрала двоих совместных детей и испарилась. Мужчина предположил, что та может находиться в Башкирии.
Маму убедили одуматься и вернуть ребят на родину. Сейчас женщина вернулась с детьми в Германию и поселилась недалеко от мужа.
ufa1.ru: последние новости
В Уфе срочно ищут доноров для недоношенных близнецов Теплые стены и сладкое молоко: уфимские медвежата учатся быть самостоятельными Маленький «доктор Тимофей» из Башкирии покорил Максима Галкина на шоу «Лучше всех»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье7
Тест: почему у вас на самом деле что-то болит?9
Волочкова показала фото в семейных трусах78
«Выглядит на 50»: Пынзарь поправилась и постарела54
Как воспитывают «гендерно-креативного» ребенка10
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение