В Ясеневе отметят День птиц

Каждый ребенок мечтает завести собаку, или попугая или кенаря. Детям очень хочется иметь дома питомца. На празднике, который пройдет в Ясеневе 7 апреля, поговорят о том, как нужно ухаживать за пернатыми.

А еще расскажут об особенностях содержания птиц в домашних условиях. Также на празднике будут веселые викторины, мастер-классы, посвященные пернатым, все вместе — дети и взрослые будут делать скворечники для лесных птиц. На празднике можно будет сфотографироваться с ястребом, грифом и орлом. Во врем мероприятия всех будут угощать полевой кашей и душисты чаем.

День птиц пройдет по адресу: ул. Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2, телефон для справок 8 (495) 426-00-22.