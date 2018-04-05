Сколько платить детям? 

Нигде не работаю официально, но хочу платить алименты своему ребёнку. Какую минимальную сумму нужно выплачивать и как её определяют?
«По семейному законодательству есть два способа уплаты алиментов: договорной (по соглашению сторон об уплате алиментов) и судебный (по решению суда о взыскании алиментов), — отвечает нач. отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю Иван Ушаков. — При отсутствии соглашения алименты взыскиваются судом ежемесячно в размере: на одного ребёнка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трёх и более детей — половина заработка и (или) иного дохода родителей. Суд может по заявлению стороны уменьшить или увеличить размер этих долей.
Размер задолженности по алиментам определяется, исходя из заработка и иного дохода должника за период, в течение которого взыскания алиментов не было. Если должник, обязанный уплачивать алименты, не работал или не представил документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность по алиментам определяют, исходя из размера средней заработной платы в РФ на момент взыскания задолженности (ч. 3 ст. 102, ст. 113 СК РФ)».