Ещё
Сколько платить детям?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сколько платить детям? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Нигде не работаю официально, но хочу платить алименты своему ребёнку. Какую минимальную сумму нужно выплачивать и как её определяют?
«По семейному законодательству есть два способа уплаты алиментов: договорной (по соглашению сторон об уплате алиментов) и судебный (по решению суда о взыскании алиментов), — отвечает нач. отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю Иван Ушаков. — При отсутствии соглашения алименты взыскиваются судом ежемесячно в размере: на одного ребёнка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трёх и более детей — половина заработка и (или) иного дохода родителей. Суд может по заявлению стороны уменьшить или увеличить размер этих долей.
Размер задолженности по алиментам определяется, исходя из заработка и иного дохода должника за период, в течение которого взыскания алиментов не было. Если должник, обязанный уплачивать алименты, не работал или не представил документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность по алиментам определяют, исходя из размера средней заработной платы в РФ на момент взыскания задолженности (ч. 3 ст. 102, ст. 113 СК РФ)».
АиФ Пермь: последние новости
Что дачникам делать в апреле? Где я живу? Жители Прикамья могут помочь выздороветь семимесячному Азамату Хасанову
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье36
Волочкова показала фото в семейных трусах79
Какое мясо самое вредное?
Тест: почему у вас на самом деле что-то болит?10
Несъедобные, но очень полезные части продуктов
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение