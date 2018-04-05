«Саша знает, что есть ремень» — бить или не бить ребенка за проступки

— Чтобы воспитать олимпийского чемпиона, безусловно, нужно, чтобы у детей был какой-то запрет. Поэтому Саша знает, что есть ремень (ему показывают ремень), есть темная комната. Но это не значит, что Сашу бьют розгами и что он часами сидит в темной комнате.

Но у него нет вседоступности и вседозволенности. Он понимает, что если он будет, например, грубить тренеру, грубить няне, плохо относиться к людям, к сверстникам, то у него будет наказание. И он боится этого ремня, и он боится этой темной комнаты. Но при этом после того как у него есть какой-то запрет, мальчик хорошо тренируется, любит общаться.

В спорте есть и кнут, и пряник. Это было всегда, есть и будет. И детей бьют чехлами и так далее. У нас же есть ремень, про который Саша знает. Этот ремень лежит в определенном месте. Саше этот ремень показывают, если он себя ведет неправильно. Пока ребенка еще пальцем никто не тронул. Более того, в академии фигурного катания Евгения Плющенко запрещено детей бить чехлами. Мои родители применяли силовые методы в воспитании. И я благодарна им за это, потому что у меня мозги встали на место.

Мои старшие дети тоже мне благодарны за воспитание. Они тоже знали, что есть чулан, есть ремень. У них тоже были страхи, что они что-то сделают неправильное: плюнут в няню, нагрубят. У них был запрет на то, чтобы плохо относиться к людям. Потому что особенно в обеспеченных семьях, где дети видят, что персонал за ними ухаживает, со стороны ребенка может проскользнуть повелительный тон. И после этого было сказано: если ты так себя будешь вести, сядешь в темную комнату. И это подействовало на моих старших сыновей. Испокон веков были различные методы воспитания, поэтому и существует поговорка: «И кнут, и пряник!» Именно поэтому в советское время у нас было больше всего олимпийских чемпионов, олимпийских медалей, больше порядочных людей и практически не было алкоголиков, наркоманов и тунеядцев.

Это монолог Яны Рудковской , напечатанный в КП вызвал целый шквал эмоций читателей в предсказуемом диапазоне от «пожалеешь плетку — испортишь ребёнка» до «детей нельзя наказывать и пугать ни при каких обстоятельствах». Сам маленький сын Яны на камеру сказал, что мама и папа его не бьют.

Но это не снизило накал страстей. Потому что Яна подчеркнула особо: она благодарна своим родителям «за силовые методы воспитания».

Аудитория то яростно жалеет будущего спортсмена, у которого «отняли детство», то полностью одобряет вот такой спартанский подход к воспитанию младшего поколения.

На самом деле проблема родительских наказаний не так проста. Мысль о том, что маленьких и слабых бить нельзя, очевидна. Как очевидно и то, что физически наказываем мы детей до той поры, пока они не могут дать нам сдачу, то есть бьем заведомо слабого. Что очень плохо.

С другой стороны, люди не роботы, они могут срываться, часто ли вы видели людей, которых вообще никогда не шлепали родители, не ставили в угол, не дергали резко за руку в тот момент, когда надо было пресечь какие-то действия отпрыска? Получается, что физические наказания — неотъемлемая часть нашей картины мира, но мы боимся признаться в этом?

Удивительно, что Яна готова так жёстко и честно говорить об этом. Тема-то опасная. И народ уже требует взять под контроль родителей, которые хотя бы в мыслях допускают уместность физического наказания.