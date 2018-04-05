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Ксения Бородина показала занятия младшей дочки танцами
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Ксения Бородина показала занятия младшей дочки танцами 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Телеведущая Ксения Бородина рассказала своим подписчикам в Instagram, что решилась отдать младшую дочь на занятия танцами. Видеороликом о том, как Теона вместе с педагогом изучает новые движения, звезда также поделилась на своей странице в соцсети. На занятиях девочка выглядит как балерина в ее красивом белом костюме с воздушной юбкой и пуантами. Правда, плавности и грации еще предстоит научиться.
Ну все, теперь мы в танцах, ♥️♥️♥️
подписала видеоролик Ксения Бородина.
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 4 Апр 2018 в 7:39 PDT  Поклонникам телеведущей понравилось, как мило девочка пытается слушать указания преподавателя и повторять нужные движения. У нее пока еще не все получается, но она очень старается. «Такая милота!», «Лапулечка такая», «Какая она классная!😍», «Крошка, такая обалденная», «Какая красивая и очень милая девочка!», «Это просто милота. 😍 😍 😍 😍 Чудесная малышка. Пусть растёт счастливая 😊», — не удержались подписчики от восторженных комментариев.
Заметим, что Теоне в декабре исполнилось два года. Ксения устроила дочке шикарный праздник, пригласив множество гостей.
Подросшая Теона часто радует свою маму. Недавно, например, девочка нарисовала для мамы елочку и прочитала стихи.
Напомним, в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова растут две дочки. Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей — с бизнесменом Юрием Будаговым. В 2015 году у Ксении и Курбана появилась дочь Теона, которую родители часто ласково называют Тея. Также с семьей Ксении часто проводит время 10-летний сын Курбана от первого брака — Омар.
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Фев 9, 2018 в 12:08 PST  Фото: Instagram / @borodylia
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