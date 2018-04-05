Как привить ребенку любовь к спорту: 7 практических советов

Танцоры Кристина и Евгений Лисуновы поделились с автором overtime.life секретами воспитания, а спортивный психолог Виктория Дихорь дополнила советы.

Кристина и Евгений Лисуновы, чемпионы России и мира по танцам, основатели сети танцевальных школ 2DANCE, родители Адриана (7 лет) и Артема (5 лет).

1. Чем раньше, тем лучше!

Записывать ребенка в спортивную секцию нужно с самого раннего возраста. Любая активность полезна для детского организма. Со спортом или хобби одновременно происходит и воспитание ребёнка, он учится повторять за учителем, управлять своим телом и эмоциями, быть в команде, и идти к своему результату.

Наши дети впервые пошли на танцы в 2,5 года, они занимаются колумбийской сальсой (скоростная спортивная сальса с элементами акробатики).

2. Выберите наставника

Самое главное — выбрать наставника, тренера, который будет хвалить, если ребенок достигает успехов. И будет вести его к высоким результатам. Лучше искать педагога не по отзывам в интернете, а вживую: ездить на занятия, смотреть, как он тренирует детей.

3. Введите правила игры

Очень часто родители говорят, что сыну или дочке не нравится ходить на занятия. На самом деле, это нормально! На тренировках ребенок выходит из зоны комфорта. Капризы — естественная реакция на смену обстановки. Конечно, иногда детям интереснее поиграть дома, побыть с друзьями или посмотреть мультфильм.

Важно ввести правила игры, по которым вы будете действовать.

Договоритесь, что есть дни недели, в которые ребенок обязательно должен посещать занятия. Каждый раз, когда вы будете уступать ребенку: «Ну ладно, можешь сегодня не ходить», он будет понимать, что если он может пропустить сегодня, значит и в следующий раз тоже. Обговорите правила заранее и ребенок будет с удовольствием играть в вашу игру.

4. Покажите пример

Самый верный способ заинтересовать ребенка спортом — показать собственный пример: свой труд и путь к успеху. Либо обратить внимание ребенка на известного спортсмена и сводить на соревнования, чтобы восхитить и заинтересовать конкретным видом спорта.

5. Хвалите и поощряйте

Ребенку необходимо внимание. Ради внимания родителей и окружающих ребенок старается. Если на него не обращают внимания, ему не хочется заниматься снова.

У нас есть правило: отмечать, хвалить, выделять и поощрять всё самое хорошее и полностью игнорировать плохое.

На занятиях с другими детьми мы видим, как им важна похвала тренера и родителей. Есть небольшая хитрость: перед началом занятий, когда все дети бегают, шумят и не слышат взрослых, нужно спокойным голосом отметить самого спокойного из ребят, и все начнут успокаиваться и выстраиваться рядом, чтобы их похвалили тоже.

6. Вовремя замечайте хорошее

Если ребенок капризничает — это тоже от нехватки внимания, он пытается любой ценой сделать так, чтобы его заметили. Поэтому нужно своевременно отмечать все самое хорошее в нем, сразу хвалить, когда он что-то делает правильно.

7. Не поощряйте плохое поведение своим вниманием.

Мы считаем, что нельзя демонстративно говорить ребенку, какой он плохой и отмечать ошибки при других ребятах, унижать его. Так могут сформироваться комплексы и отторжение занятий, и ребенок забросит тренировки.

Виктория Дихорь, спортивный психолог, преподаватель Института Физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ:

Представим, что мотивация — это костер. Сначала его необходимо разжечь, а затем поддерживать, подбрасывая новые сучки и ветки. Бывает, что костер зажигается сразу, а бывает — на это уходит время и дополнительные ресурсы.

Переводя на язык психологии, это значит, что есть дети, у которых первичная мотивация формируется легко, глаза загораются, и ребенок хочет скорее начать заниматься. В этой ситуации совет прост: предоставьте ему возможность попробовать.

Главное соблюдать баланс: не должно быть слишком легко или нереально сложно. Должно быть интересно!

Детей, которые боятся нового опыта, сложно замотивировать и увлечь. Часто проблема может скрываться в неуверенности малыша. В таком случае объясните, что ошибаться — нормально. И не завышайте планку.

Итак, костер мы зажгли. Дальше нужно оценить динамику мотивации вашего спортсмена. Как только замечаете, что огонь тухнет, начинайте подбрасывать дровишки.

Есть простое правило для поддержания мотивации: минимум рутины и однообразия, максимум нового опыта и сюрпризов.

Детям нравится познавать. Покажите им в спорте то, чего они не видели или не пробовали сделать. Например, малыш занимается футболом, мечтает быть похожим на Месси и через 3 месяца тренировок говорит, что устал. Чтобы вернуть мотивацию можно провести среди ребят в секции соревнование на лучший дриблинг (манёвр с мячом, смысл которого состоит в том, что нужно обойти защитника, держа мяч близко к ноге, — прим.ред.), где самого лучшего спортсмена ждет награда.

Сбить мотивацию может любой внешний раздражитель: конфликт в коллективе или с тренером, изменения в графике тренировок и новое хобби. Это может проявиться в нежелании ребенка ходить на занятия, неожиданном заболевании в преддверии соревнований.

Малышу нужно видеть свои успехи, пускай они не масштабны. Когда ребенок вкладывается и его старания поощряются родителями, это стабильно мотивирует его. Сравнивайте ребенка с ним самим: у него должна быть личная позитивная динамика результатов. Важно замечать и быть в курсе жизни ребенка в коллективе, чтобы контролировать эти моменты

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Кто лучше, как не спортсмены-родители, знает, как увлечь детей спортом?

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