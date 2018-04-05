10 знаменитостей, которые стали отцами после 50 лет

1. Хью Грант , 51 год Похоже на то, что Грант ждал своего «звёздного часа»: буквально через год после появления первенца (Хью как раз только отметил юбилей, перейдя в категорию «50+»), несмотря на окончание романа, китайская актриса Тинглан Хонг родила ему второго ребёнка. Так у малышки Табиты появился братик Феликс Чанг Хонг Грант.

Всё бы ничего, только в это же самое время в интересном положении находилась шведский телепродюсер Анна Эберштайн, беременная от неутомимого Гранта. Так, довольно быстро, известный ловелас стал отцом в третий раз. Но на этом актер решил не останавливаться: к 55-летнему юбилею Гранта новая возлюбленная подарила ему дочь. Таким образом, родившаяся крошка стала четвёртым ребёнком для Хью и вторым совместным для него с Анной.

2. Алек Болдуин , 55 лет Ещё один «возрастной» папа среди голливудских звёзд: во второй раз актёр стал отцом, будучи в возрасте 55 лет (от брака с Ким Бесингер у актера уже была дочь — Айленд Элиси). Именно в это время вспыхнувший роман Болдуина и инструктора по йоге Хилари Томас перешёл в брак, и возлюбленные сосредоточились на потомстве. Вслед за дочерью Кармен Габриэлой, родившейся в 2013 году, через два года у счастливых родителей появился сын Рафаэль Томас . И уже в сентябре 2016 Алек и Хилари отмечали появление в семье ещё одного малыша — у них родился сын Леонардо Энджел Чарльз. Похоже, после 50 лет жизнь, действительно, только начинается!

3. Майкл Дуглас , 56 лет Второй раз прелесть отцовства голливудский актер пережил в 56 лет, когда его жена актриса Кэтрин Зета-Джонс родила малыша Дилана (к тому моменту у Дугласа уже был взрослый сын от первого брака).

Вопреки ограничениям — мало того, что Майкл давно расстался с юностью, так ещё и разница в возрасте звёздных супругов составляла 25 лет, актеры решились на второго ребёнка. Так, на свой 59 день рождения Дуглас вновь стал отцом: в 2003 году в звездной семье появилась дочурка Кери Зета-Дуглас.

4. Брюс Уиллис , 59 лет Этот голливудский актёр уверенно сохраняет звание образцового отца — даже после развода с актрисой Деми Мур он сумел сохранить отличные отношения и с ней, и с тремя дочерями, которые появились в звездной паре за время брака. Кстати, Уиллиса можно по праву отнести к рекордсмену по части воспитания девочек: помимо Румер, Скаут и Таллулы (дети от Деми Мур) актёр воспитывает ещё двух дочерей, которых ему родила вторая супруга Эмма Хеминг . Причём в пятый раз «крепкий орешек» стал папой в возрасте 59 лет!

5. Пол Маккартни , 61 год Несмотря на то, что брак бывшей модели Хитер Миллз и сэра Маккартни, овдовевшего в 1998 году, оказался не самым продолжительным и счастливым, экс-супруга преподнесла знаменитому «битлу» бесценный подарок — дочурку Беатрис Милли.

Девочка появилась на свет ровно через четыре месяца после 61-ого дня рождения Пола. Знаменитого музыканта, по словам источника, его «серьёзный» возраст нисколько не смущает: Маккартни безумно счастлив и горд ролью позднего отца. А это ведь — самое главное!

6. Клинт Иствуд , 66 лет Обладатель четырех Оскаров прославился не только на кинематографической нише, но и успел поставить своего рода рекорд в личной жизни. Мало того, что Клинт завёл семерых детей от пяти разных женщин, так последний раз он стал отцом в возрасте 66 с лишним лет!

Самую младшую дочь в 1996 году актёру подарила тележурналист Дина Руис, которая стала второй женой Иствуда. И хотя Морган не была запланированным ребёнком, актёр нисколько не жалеет о пополнении в семье в таком «позднем» возрасте. Клинт говорит, что после 60 он стал намного спокойнее и смог проявить свой отцовский талант в полной мере.

7. Стив Мартин , 67 лет Звезда «Отпетых мошенников» и «Отца невесты» впервые стал отцом, уже перешагнув за 50-летний рубеж, — в 67 лет! В 2012 году супруга актёра Энн Спрингфилд, которой на момент появления первенца исполнился 41 год, родила девочку. Кроме того, что звездные родители были невероятно рады появлению малышки, добиться каких-либо подробностей этого важного для пары события прессе так и не удалось.

8. Олег Табаков , 60 лет По части сенсаций маэстро не уступает голливудским звездам: так, к 60-летнему юбилею Олега Павловича молодая супруга Марина Зудина родила ему сына. А спустя 11 лет, в 2006 году, у Павла появилась сестра Маша. Табакову тогда было за 70 лет, его самому старшему сыну Антону 46 лет, а первой дочери Александре — 40. А вы говорите, Голливуд!

9. Андрей Кончаловский , 65 лет Не является помехой возраст и для другого мэтра отечественного кинематографа. Так, Андрей Кончаловский в седьмой раз стал отцом в возрасте 65 лет, когда Юлия Высоцкая в 2003 году родила ему сына Петю. Ранее, в 1999 году, у звездной четы появилась дочь Маша. К слову, Андрей Сергеевич на 35 лет старше Высоцкой, которая стала пятой женой кинорежиссера.