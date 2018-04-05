Ученые: родительские ссоры бьют по детям

Автор исследования, профессор Гордон Харольд, приводит веские аргументы, почему мамам и папам не стоит заниматься бурными выяснениями отношений. Оказывается, уже у шестимесячных малышей учащается сердцебиение и повышается уровень кортизола, гормона стресса, если они видят родительскую ссору. У детей постарше могут возникнуть нарушения в работе головного мозга, расстройства сна, депрессия, проблемы с поведением, сообщает BBC News . Чем чаще и агрессивнее конфликтуют родители, тем больше вреда они наносят ребенку.

Интересно, что разводы, если они проходят мирно, не затрагивают детскую психику. А еще примерно с двух лет малыши начинают осознавать, что мама с папой поругались, даже если не видели самой ссоры. Эти скрытые конфликты они переживают так же болезненно. Психологи призывают взрослых поддерживать мир и добрые отношения в семье — если не ради себя, то хотя бы ради детей.

А недавно ученые выяснили, как именно мультфильмы вредят детям.