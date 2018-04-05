Ещё
Ученые: родительские ссоры бьют по детям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые: родительские ссоры бьют по детям 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Автор исследования, профессор Гордон Харольд, приводит веские аргументы, почему мамам и папам не стоит заниматься бурными выяснениями отношений. Оказывается, уже у шестимесячных малышей учащается сердцебиение и повышается уровень кортизола, гормона стресса, если они видят родительскую ссору. У детей постарше могут возникнуть нарушения в работе головного мозга, расстройства сна, депрессия, проблемы с поведением, сообщает BBC News. Чем чаще и агрессивнее конфликтуют родители, тем больше вреда они наносят ребенку.
Интересно, что разводы, если они проходят мирно, не затрагивают детскую психику. А еще примерно с двух лет малыши начинают осознавать, что мама с папой поругались, даже если не видели самой ссоры. Эти скрытые конфликты они переживают так же болезненно. Психологи призывают взрослых поддерживать мир и добрые отношения в семье — если не ради себя, то хотя бы ради детей.
А недавно ученые выяснили, как именно мультфильмы вредят детям.
Детстрана.ру: последние новости
За что никогда нельзя ругать детей «Моя прекрасная выписка из роддома»: монологи мам 10 знаменитостей, которые стали отцами после 50 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье42
Бывшая жена Тарасова рассказала об алиментах1
Волочкова показала фото в семейных трусах81
Химия и кости: из чего состоит наша колбаса
Тест: почему у вас на самом деле что-то болит?
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение