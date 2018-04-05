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Больше тысячи малышей родилось на Вологодчине в марте
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Больше тысячи малышей родилось на Вологодчине в марте 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В марте в Вологодской области на свет появились 1073 малыша. В числе новорожденных и 13 пар двойняшек.
Чаще всего мартовские родители называли своих дочерей Ксениями. Такое имя получили сразу 30 малышек. Также популярными стали Анастасия, Мария, Екатерина, Дарья, София, Алиса, Анна, Виктория, Елизавета, Валерия и Полина.
Топ мужских имен возглавили — Артем и Егор. Так своих новорожденных сыновей назвали 56 пар родителей. В списке востребованных также оказались Максим, Михаил, Александр, Иван, Арсений, Кирилл, Тимофей, Дмитрий, Матвей и Ярослав.
Напомним, что в феврале вологодские родители чаще всего называли своих малышей Катя, Ксения и Илья. В последний месяц зимы на свет появились 965 младенцев.
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