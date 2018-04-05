Ещё
Блогер и мать троих детей выложила провокационные фотографии, чтобы поговорить о материнстве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блогер и мать троих детей выложила провокационные фотографии, чтобы поговорить о материнстве 

Ezhikezhik.ru 56 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Известная американская блогер Сиа Купер, мать троих детей и фитнес-тренер, взбудоражила интернет-сообщество провокационной фотографией, на которой она изображена с бутылкой вина, раздетой до такой степени, что видны все ее многочисленные тату, и с сидящими детьми рядом. Один уткнулся в планшет, другая измазана шоколадом. Эта зарисовка — очередное приглашение к разговору о том, что такое «хорошая мать».
Дело в том, что Сиа Купер постоянно получает негативные отзывы от других матерей. Сначала они утверждали, что она «плохая» потому что не прекратила фитнес-тренировки во время беременности и показывала свою жизнь в инстаграме. Затем ее обвинили в том, что они слишком много работает. Что выглядит странно в своих тату и пирсинге. Осудили за то, что она дает детям планшет. Варит им еду в мультиварке. Дает сахар. Иногда употребляет алкоголь и не скрывает этого. За совместный сон с детьми. За хобби и увлечения.
В своем инстаграме женщина ответила, что если бы получала деньги за каждое такое высказывание, она была бы сказочно богата. Но дело в том, что по-настоящему плохие матери — те, кто осуждают других. Она убеждена, что эти женщины сами глобально не в порядке, иначе что заставило бы их так тщательно выискивать соринки в чужом глазу. Страдание любит компанию. По-настоящему счастливые женщины не бегают комментировать чужие записи, указывая владельцам аккуантов, в чем они не правы. Особенно, если дело касается воспитания детей.
У каждой матери свой путь. Идеальных матерей вообще не существует. Если мы не хотим жить в пластиковом мире «Степфордских жен», мы должны принимать несовершенства окружающих и видеть глубже: любовь и забота — вот то, что должно быть между матерью и ребенком. И не важно при этом, как она одевается, что носит и кем работает.
Читайте также:
Моя дочь никому не нравится (у нее отвратительный характер) — и это печально
Я стала работающей мамой — и теперь вечно чувствую себя виноватой. Но и счастливой тоже
Я говорю детям, что каждый имеет право на ошибку, но на самом деле не верю в это — и вот почему
Ezhikezhik.ru: последние новости
Юлия Гиппенрейтер: «Физические наказания оскорбляют и озлобляют, запугивают и унижают детей» Моя дочь никому не нравится (у нее отвратительный характер) – и это печально 15 отличных игр, которыми можно занять ребенка дома или в дороге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье42
Бывшая жена Тарасова рассказала об алиментах1
Волочкова показала фото в семейных трусах81
Химия и кости: из чего состоит наша колбаса
Тест: почему у вас на самом деле что-то болит?
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение