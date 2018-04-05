Блогер и мать троих детей выложила провокационные фотографии, чтобы поговорить о материнстве

Известная американская блогер Сиа Купер, мать троих детей и фитнес-тренер, взбудоражила интернет-сообщество провокационной фотографией, на которой она изображена с бутылкой вина, раздетой до такой степени, что видны все ее многочисленные тату, и с сидящими детьми рядом. Один уткнулся в планшет, другая измазана шоколадом. Эта зарисовка — очередное приглашение к разговору о том, что такое «хорошая мать».

Дело в том, что Сиа Купер постоянно получает негативные отзывы от других матерей. Сначала они утверждали, что она «плохая» потому что не прекратила фитнес-тренировки во время беременности и показывала свою жизнь в инстаграме. Затем ее обвинили в том, что они слишком много работает. Что выглядит странно в своих тату и пирсинге. Осудили за то, что она дает детям планшет. Варит им еду в мультиварке. Дает сахар. Иногда употребляет алкоголь и не скрывает этого. За совместный сон с детьми. За хобби и увлечения.

В своем инстаграме женщина ответила, что если бы получала деньги за каждое такое высказывание, она была бы сказочно богата. Но дело в том, что по-настоящему плохие матери — те, кто осуждают других. Она убеждена, что эти женщины сами глобально не в порядке, иначе что заставило бы их так тщательно выискивать соринки в чужом глазу. Страдание любит компанию. По-настоящему счастливые женщины не бегают комментировать чужие записи, указывая владельцам аккуантов, в чем они не правы. Особенно, если дело касается воспитания детей.

У каждой матери свой путь. Идеальных матерей вообще не существует. Если мы не хотим жить в пластиковом мире «Степфордских жен», мы должны принимать несовершенства окружающих и видеть глубже: любовь и забота — вот то, что должно быть между матерью и ребенком. И не важно при этом, как она одевается, что носит и кем работает.

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