6 фраз, которые не стоит говорить «поздней» маме

1. «Ну вот и доработалась. Всего-то не заработаешь…».

Это одна из самых распространенных фраз, которую приходится слышать взрослым мамам. Так уж повелось, что образование и карьера часто противопоставляются материнству.

Стремление занять свое место в обществе не помешало Холли Бэрри статью матерью в 47 лет, а Монике Беллуччи родить первенца в 39.

2. «И хватило же тебе мужества!»

Не секрет, что многие позднородящие не могут зачать, выносить и родить здорового ребёнка, не причинив при этом вреда собственному организму. Врачи утверждают, что сейчас практически невозможно найти человека, который к 40 годам не страдал бы каким-либо хроническим заболеванием.

Поэтому, решение родить ребёнка в возрасте за 40 часто воспринимается обществом либо как подвиг, либо как безрассудство и эгоизм. Но не стоит воспринимать это как запрет на материнство!

3. «Думаешь, справишься?»

Да, материнство требует много сил, энергии и возможностей. В том числе материальных. Оценить свои возможности, конечно, нужно, но если ребёнок, действительно, долгожданный, то это обязательно придаст будущей маме сил и уверенности в себе.

4. «Рожай хоть одного»

Эта фраза звучит как приговор, потому что отчасти ставит крест на потенциале женщины как матери. Кого-то она может подстегнуть к действию, а кому-то подрезать крылья.

5. «Не боишься последствий?»

Как утверждают врачи, поздняя беременность и роды могут негативно сказаться как на здоровье, так и на внешности мамы. Поэтому такая фраза, хоть и звучит грубо, не лишена смысла.

6. «А сколько же тебе будет, когда он/она?»

Любая мама представляет и даже планирует будущее своего ребёнка и хотела бы сделать его счастливым и беззаботным. Поэтому родители часто соотносят события жизни своего ребёнка со своим возрастом. Например, «когда он/она поступит в институт, мне будет уже…» Но в этом есть большой плюс для мамы — дополнительная мотивация заботиться о своём здоровье, чтобы продлить свой активный возраст.