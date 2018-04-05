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Мария Кравченко призвала не ставить крест на красоте с появлением семьи
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Мария Кравченко призвала не ставить крест на красоте с появлением семьи 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Мария Кравченко, посмотрев статистику своего аккаунта в Инстаграме, узнала, что среди ее фолловеров большая часть женщины. В связи с этим популярная юмористка решила поговорить о женском, дав подписчицам наставление.
Артистка «Comedy Woman» убеждена, что женщина должна оставаться женщиной всегда, в какой бы ситуации она не была. По словам Марии, появление мужа, а затем детей не должно влиять на внешний вид женщины, она по-прежнему должна продолжать ухаживать за собой и быть привлекательной для мужского пола. Кравченко считает, что даже ребенку важно, как выглядит его мама, и поэтому каждая представительница прекрасного пола обязана быть красивой, не взирая на свой статус. По мнению актрисы, мужчине всегда льстит, когда на его жену оборачиваются десятки восхищенных взглядов. Это дает ему понять, что он находится с действительно красивой, обворожительной и возбуждающей дамой, и именно это не позволит ему расслабиться.
Мария считает, что, являясь хранительницей домашнего очага, любящей женой, заботливой мамой и имея много обязанностей, женщина все равно не должна забывать о себе. С этим, безусловно, согласились подписчицы и поблагодарили артистку за душевный пост. Они признались, что действительно порой забывают о том, что они в первую очередь женщины. Большинство из них призналось, что только и делают, что стирают, гладят и убирают за детьми, совершенно не оставляя сил на себя любимую. «Оставайтесь всегда женщинами, и поверьте, когда ваш ребенок будет говорить, что у меня самая красивая мама, ваш муж будет смотреть на вас глазами полными любви, вы точно будете знать что, как женщина, вы выполнили свою миссию до конца!»
Мария Кравченко, по-видимому, не только умеет шутить и делиться ценными советами, но и неплохо делает прически. Недавно она продемонстрировала фолловерам, как накручивает кудри Екатерине Скулкиной.
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