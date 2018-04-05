У ростовского Султана родились три дочки

В городском зоопарке произошло очередное пополнение: недавно на свет появились три красные мартышки. Как сообщили представители зверинца, потомство родилось у трех самок — Лизетты, Мюзетты и Иветты. Отцом зверят стал самец Султан.

Сейчас двое малышей находятся вместе с мамами, а третьего воспитывают зоологи. Иветта отказалась кормить ребенка, и сотрудники зоопарка вскармливают его самостоятельно.

— Зоологи нередко берут на себя обязанности воспитателей: кормят из бутылочки, играют, носят на руках и всячески развивают новорожденных, — пояснили в пресс-службе учреждения. — Сейчас хвостатого «отказника» кормят смесью каждые три часа, а скоро ему начнут вводить в рацион яблоки и морковь. Малыш изолирован от других особей, но в ближайшее время его познакомят с сородичами.

Помимо трех малышей в зоопарке живут еще 10 представителей этого вида. Увидеть семейство красных мартышек можно ежедневно с 9 до 20 часов — их вольер расположен рядом со слонами.

В этом году потомство также появилось у вьетнамской свинки, йеменских хамелеонов и краснокнижных парнокопытных такинов-мимши.