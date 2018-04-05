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У ростовского Султана родились три дочки
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У ростовского Султана родились три дочки 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В городском зоопарке произошло очередное пополнение: недавно на свет появились три красные мартышки. Как сообщили представители зверинца, потомство родилось у трех самок — Лизетты, Мюзетты и Иветты. Отцом зверят стал самец Султан.
Сейчас двое малышей находятся вместе с мамами, а третьего воспитывают зоологи. Иветта отказалась кормить ребенка, и сотрудники зоопарка вскармливают его самостоятельно.
— Зоологи нередко берут на себя обязанности воспитателей: кормят из бутылочки, играют, носят на руках и всячески развивают новорожденных, — пояснили в пресс-службе учреждения. — Сейчас хвостатого «отказника» кормят смесью каждые три часа, а скоро ему начнут вводить в рацион яблоки и морковь. Малыш изолирован от других особей, но в ближайшее время его познакомят с сородичами.
Помимо трех малышей в зоопарке живут еще 10 представителей этого вида. Увидеть семейство красных мартышек можно ежедневно с 9 до 20 часов — их вольер расположен рядом со слонами.
В этом году потомство также появилось у вьетнамской свинки, йеменских хамелеонов и краснокнижных парнокопытных такинов-мимши.
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